Danza en el aire y en la tierra firme

Sencillas, pero impactantes, fueron las tres coreografías que presentaron ayer las bailarinas Teresa Lorenzo, Paloma Hurtado y la compañía Sinakt, formada por Elisa Walder y Eduardo Danieli, en el efímero escenario que dibujaron con su presencia las más de doscientas personas que se congregaron ayer en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, al lado del lago, justo delante del relieve escultórica de letras gigantes en blanco que rezan SANTACRUZ y utilizan los turistas como fondo de sus fotografías para demostrar que estuvieron en la capital de la isla.

Un público variopinto se fue congregando en torno a la estructura metálica con forma de pirámide instalada por Sinakt para acoger su espectáculo de danza aérea que cerró el programa de actuaciones previstas celebrar ayer como apertura del calendario de actividades previstas desarrollar en diversos escenarios de Tenerife con motivo del Festival En Paralelo, que complementa el Festival Internacional de Música de Canarias con otras alternativas a la música clásica.

Con puntualidad británica, la bailarina leonesa residente en Canarias desde hace muchos años Paloma Hurtado desentrañó su coreografía titulada Ephimera, un combinado de danza contemporánea y dibujo in situ, y canalizó un mensaje con el que puso rostro a las miles de personas que, por desgracia, se ven condenados a vivir en la calle porque no tienen un hogar.

Hurtado, ataviada con un pantalón, una camiseta y una chaqueta marrón de la que se desprendió nada más iniciar la pieza, interpretó diversos movimientos cargados de mucha expresividad con el objetivo de transmitir a los presentes la angustia y la soledad que preside la vida de los indigentes, acompañada por la música compuesta por los canarios David Minguillón y Samuel Aguilar.

Al final, la bailarina se escondió detrás de su chaqueta y con sus manos y movimientos intentó recrear una serie de vívidas emociones hasta que se perdió entre el público, de donde surgió la artista plástica Anghad Herrera, quien armada con un rotulador dibujó sobre una caja de cartón extendida su interpretación plástica de lo que había sentido y entendido durante la interpretación de Ephimera.

Acto seguido, subida en el borde del lago de la plaza de España, la coreógrafa palmera Teresa Lorenzo captó la mirada de todos los presentes. Vestida con un traje de baño negro y sus piernas y brazos pintados con unas franjas doradas a modo de cebra, comenzó a desarrollar su propuesta, Pájaro, integrada por dos partes.

En la primera, con cierto sentido orientalista, intentó evocar la lentitud a través de diversas posturas y movimientos forzados de diferentes partes de su cuerpo, las piernas, las manos o los brazos. "Está muy inspirado en cuestiones sociales", comentó la artista. Esta parte de la coreografía estuvo ambientada con el tema On the Way del músico multi-instrumentista Stephan Micus.

La segunda pieza adquirió un tono más desenfadado y dinámico con un ritmo más electrizante, explosivo y sensual animado por el ritmo que le imprimió la canción La Vida Es Llena De Cables, de Los Sampler.

" Pájaro simboliza la idea de la libertad misma, pongo una atención muy especial en la parte materialista de esa idea, en como desarrollar eso con el cuerpo y pongo en pie esa idea de libertad", comentó a este periódico la intérprete palmera antes de ejecutar su número de danza contemporánea en la que demostró la valentía y seriedad que imprime a sus propuestas.



Acrobacias y fuego



El último espectáculo de danza visual fue el que corrió a cargo de la compañía Sinakt, integrada por Elisa Walder y Eduardo Danieli, ambos procedentes de Italia y residentes en Los Realejos desde 2015, aunque suelen actuar por toda Europa.

Este tándem de artistas presentó Fly on Fire (Volando en llamas), formado por diferentes números que pertenecen al mundo de la danza acróbata aérea y a los malabares de fuego. El show está inspirado en el Ave Fénix, que la mitología griega presenta como un ser de larga vida que se regenera cíclicamente.

Una estructura metálica, formada por tres barras unidas en un punto como si fueran una pirámide, de cuyo centro pendía una tela de color rojo, fue el espacio en el que Elisa Walder ejecutó con total seguridad las diferentes piruetas que desarrolló en el vacío ante la atenta mirada de un público entregado y expectante.

Adherida como una lapa a la cuerda de la que estaba suspendida en el aire, la acróbata, actriz de circo y teatro, dibujó con su cuerpo imágenes llenas de expresividad y muy estéticas que evocaban la forma de un ave, cuyas alas simulaba desplegando la resistente tela roja que le sirvió para mantenerse sujeta y segura a casi siete metros del suelo en algunos momentos.

Los diferentes ejercicios los realizó también sobre un trapecio, además de un aro, en los que efectuó acrobacias quedando suspendida en el aire apoyándose en sus piernas, una mano, su torso u otras parte del cuerpo que reflejaban su buena preparación física, la fuerza y el equilibrio conseguido a base de mucha compenetración, preparación y trabajo.

En los tránsitos de un número a otro, su compañero de fatigas, Eduardo Danieli, artista polivalente y director de la compañía, mostró en el suelo sus facultades circenses con diferentes tipos de antorchas de fuego que movió con rapidez y suma habilidad alrededor de su cuerpo dibujando diferentes figuras llamativas mientras oscurecía en Santa Cruz.

La última parte del montaje unió a ambos en el trapecio, donde compartieron un diálogo corporal suspendidos en el aire, dialogando con la expresión de sus movimientos conjuntados e intentando demostrar la perfecta conjunción que se puede establecer entre la danza aérea, el circo, el fuego y el malabarismo.