"En Canarias hay arte por cada centímetro cuadrado"

El 27 de febrero del año pasado, la compositora, cantante y directora de orquesta Pilar Jurado se convirtió en la primera presidenta ejecutiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Aire nuevo para una entidad que afronta un tiempo nuevo con una estructura renovada y la sana intención de dejar atrás polémicas y problemas. Ayer participó en una preasamblea en Tenerife con los socios canarios para aprobar los nuevos estatutos de la sociedad.

El motivo de esta asamblea es votar unos cambios estatutarios motivados por las nuevas normativas. ¿En qué se van a notar esos cambios?

Tienen que ver con darle una mayor importancia de la Asamblea General en la toma de desiciones y la posibilidad de que los autores puedan cambiar nuestro repertorio entre distintas entidades de gestión, poder tener una total presencia de nuestro repertorio en la entidad o solo una presencia parcial. Además, contemplan la creación de un nuevo órgano de supervisión sobre todas las decisiones de las directivas, controlará que se cumplen todos los propósitos dentro de la legalidad.

La SGAE ha pasado años muy difíciles, supongo que ese comité que me comenta es una buena forma de desterrar viejos fantasmas...

Me apena muchísimo que una entidad tan importante como es la SGAE haya pasado por épocas tan difíciles. Tambien hubo gente que se quiso aprovechar de la situación para hacer más leña del árbol caido. Cuando fui nombrada presidenta me di cuenta de que no todas las cosas que se le achacaban a la entidad eran así. Tenemos un equipo maravilloso que han seguido trabajando fielmente a pesar de los conflictos. Todo ese potencial, ese tesoro de personas con talento, y gracias a las nuevas normas y los objetivos del nuevo equipo directivo está empezando a funcionar todavía con más fuerza. Y eso se nota en una recaudación que ha sido bastante buena, cercana a los 290 millones. Es una cifra muy importante.

Habla de modificaciones en la forma de gestionar los repertorios, precisamente José Luis Perales ha decidido retirar el suyo de la SGAE.

Sí, hay divisiones en función de las modalidades. Uno puede tener todo su repertorio audiovisual y no tener aquí su repertorio de artes escénicas o al contrario: solo el musical y el audiovisual en otra entidad. También se puede hacer por zonas. Me siento muy orgullosa de que artistas tan importantes como Maná nos hayan dicho que dejan todo su repertorio en la SGAE porque no encuentran nada mejor. Lo de José Luis Perales hay que explicarlo bien, es uno de los muy escasos casos que ha decidido marcharse a la Sacem (la entidad de gestión de derechos en Francia). Es una decisión de la persona que le gestiona el repertorio. Creo que es un error, la mayor parte de su repertorio está en España y nosotros seguiremos recaudándolo. No nos afecta. Lo que ocurirá es que Sacem nos pedirá a nosotros la recaudación y cuando llege a él llegará con doble descuento de gestión: el de SGAE y el de la Sacem. Sinceramente, creo que no es práctico. En cualquier caso, la gran maravilla es que vivimos en un mundo libre en el que el autor puede hacer lo que quiere. Estoy convencida de que en poco tiempo se dará cuenta de que su mejor opción sigue siendo SGAE. Todo lo demás fue una estrategia de presión innecesaria por parte de algunas editoriales, ya habíamos comenzado con cambios que favorecían se sintiesen más cómodas. Pero ya se han dado cuenta de que la situación nada tenía que ver con el pasado, que estábamos en un momento de construir futuro, aproximar sensibilidades y de hacer que entre todos construyamos la mejor de las SGAE. Todas las grandes editoriales multinacionales han decidido quedarse, también las editoriales independientes y prácticamente la totalidad de los autores con excepción de muy poquitos.

Han creado, además, un Consejo Territorial en Canarias

Es algo de lo que me siento muy orgullosa, lo llevaban pidiendpo muchos años. Sé lo importante que es la creación en las Islas. Si en general en España hay arte por cada metro cuadrado, en Canarias hay arte por cada centímetro cuadrado. Me parece tan importante la labor que hace, con tantas propuestas, festivales, tantísima creación y una delegación fantástica que se está dejando la piel

¿Cómo se puede revertir esa imagen de órgano meramente rrecaudaror que tiene la SGAE?

Me da mucha pena eso. Igual que todo el mundo entiende que un local necesita electricidad, que tiene que pagar el agua y los alimentos no entiendo por qué no se entienda que la música no tenga también el derecho a ser remunerada. Es verdad que se ha tomado a la SGAE casi como un hombre del frac y me da mucha pena. Estamos intentando hacer distintas acciones, hablar de la campaña que se creó ya que es la de "Yo creo cultura", toda la gente que hace que se produzca que se cree la cultura en sus espacios contribuye a que pueda haber más artistas porque en la medida que son remunerados se pueden dedicar a la creación. Hay que explicarle a la gente que no es ningún impuesto revolucionario, es solamente que crean mas cultura. Ni nosotros somos su enemigos ni ellos son los nuestros, somos aliados indispensables para hacer de este mundo algo más bello

Es decir, la SGAE no es el homnre del saco

Para nada y en este caso menos, ¿tú me ves a mi hombre del saco? Pasan tantas cosas y estoy tan orgullosa. Hemos llegado a firmar un convenio y nuevos proyectos con asociaciones de discotecas y demás para crear concursos, para hacer que la gente joven concursos y que puedan tener nuevos espacios para mostrar su música y que surjan nuevos talentos. Esta SGAE no es solamente una SGAE recaudadora, es una SGAE que tiene que recaudar para poder pagar, conseguir el dinero que se le tiene que pagar a los autores de la cultura. Hay todo un plan asistencial para cuidar de nuestros mayores, de aquellos que nos hicieron tan felices, hicieron grandes éxitos y cuando se han hecho mayores no hay nadie que los proteja y cuide, no hay una Seguridad Social que les de amparo y ni siquiera hay pensiones porque ha habido una fiscalidad terrible. Ahora nuestra misión es arreglar esa fiscalidad para que nuestros mayores no se vean desamparados cuando han estado toda la vida trabajando.

Sola hubo una anterior, una presidenta institucional que fue Ana Diosdado y luego he venido yo más ejecutiva en las formas porque la situación es diferente. Me ha tocado tomar las riendas en la entidad y en 120 años de historia se puede decir que soy la primera presidenta que ha tomado muchas decisiones.

En el momento de crisis las mujeres tenemos una capacidad de resistencia, de aguante, de protección hacia los nuestros y de transmitir ilusión. Creo que a veces es superior a la de los hombres y en este caso ayuda mucho. Creo que somos capaces de imprimir a nuestras empresas en el sentido más amplio una visión mucho más humana, en momentos donde ha habido tanto conflicto poner un poco de corazón ayuda mucho