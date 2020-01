'Homo Machus', un manual feminista hecho por un hombre

Aunque él dice estar en primero de Primaria de feminismo, el ilustrador Javirroyo ha creado con 'Homo Machus. De animales a hombres' un manual que interpela sobre esas conductas machistas a las que nos hemos "acostumbrado", y nos grita que el feminismo "no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar".

Por eso, esta obra publicada por Lumen es para este zaragozano una "apuesta", porque se trata de un libro ilustrado en el que un hombre habla del machismo y de cómo lo viven las mujeres, ya que en estas páginas Royo da voz a algunas víctimas de conductas tan intolerables y denunciables como el acoso o la violación.

"El machismo es un sistema que nos afecta a todos de forma cotidiana, a los hombres nos han criado con un modelo de masculinidad único, pero todo cambia y los hombres también (...) Tenemos que ser muy exigentes", cuenta a la Agencia Efe este autor al que el caso de la Manada hizo que se pusiera a trabajar en esta obra.

Un libro lleno de viñetas en las que Irene, Julia o María (nombres ficticios para respetar su identidad) le dan su voz a Javirroyo para que haga públicas sus experiencias: el caso de acoso en una playa por hacer topless, el de un pasajero durante un viaje en autobús o la violación por parte de un jefe.

Casos que recibió -en concreto 300 en 24 horas- cuando pidió a sus seguidoras en redes sociales que le contaran situaciones de machismo. Y el aluvión fue tal que, reconoce, fueron su mujer y su hija las que le ayudaron a catalogar los casos.

Aunque en su camino de defensa del feminismo como hombre no todo está siendo fácil y también hay algunas mujeres que le dicen: "Vale, un hombre dando lecciones de feminismo... ciao!".

Por eso 'Homo Machus. De animales a hombres' es un catálogo de lo que ellos tienen que cambiar para hacer más fácil el camino de las mujeres. "Ahora se ocultan menos cosas, cuanto más cambiemos y digamos las cosas más evitaremos que ocurran y tendremos más recursos para que las víctimas no sean las culpables", expresa el también autor de 'La cebolla asesina'.



Javirroyo se alía con lo extremo

Y si después de afrontar las 131 páginas aún no hay ninguna intención de cambio o reflexión, Javirroyo se alía con lo extremo y nos lleva a un 2050 en el que un consejo de dirección está ocupado solo por mujeres y el personal de limpieza está solo compuesto por hombres. "Lo he llevado al extremo para que el hombre cuando lo vea le parezca ridículo, no puede ser que todas las limpiadoras sean mujeres. Yo sirvo la reflexión en frío y cada uno que lo remate", denuncia.

En este catálogo de deberes en el que el grito es "sin ellos" las mujeres no conseguiremos nada, también reconoce y da voz a esos hombres que llevan por bandera el "ellas son mejores que nosotros" y denuncia algunos casos fácilmente reconocibles de nuestro día a día.

Por ejemplo, el de ir a una tienda de bricolaje y que el vendedor explique al hombre, y no a la mujer, cómo es el montaje de una estantería, o como ir a comprar a un coche y que el vendedor explique las cualidades del motor al hombre. "Tenemos derecho a equivocarnos, pero debemos corregir los errores", concluye.