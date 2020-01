"Para este disco abro las puertas de mi corazón"

¿Qué tiene preparado para el público que se acerque esta noche hasta El Búho?

Ofreceré un concierto acústico e íntimo, tal y como acostumbro a hacer en El Búho, porque el lugar se presta a ello. Hace un año estuve allí y dije que iba a volver para presentar mi nuevo disco, y así lo he hecho. En este concierto también haré un recorrido por las canciones que me han acompañado durante toda mi carrera y que han ido creciendo conmigo. Todos esos temas han ido cambiando a lo largo del tiempo y se van amoldando al momento que estoy pasando. Yo digo que son historias cantadas porque antes de cada canción cuento por qué la escribí o lo que me sucedía en el momento de la composición, y lo comparo con lo que siento actualmente. Es un concierto para escuchar y para descubrir anécdotas e historias que le han podido pasar a muchas personas. Es un concierto de introspección, la gente se ríe y llora y es un desahogo. Yo salgo superliviana.

¿Se trata, así, de un concierto con el que salda una deuda?

Tal cual. El tiempo ha pasado muy rápido porque hace un año todavía no había sacado este disco y, desde entonces, me han pasado muchas cosas. Estas canciones reflejan mucho el crecimiento que he experimentado de un tiempo hasta ahora. Este año ha valido por diez para mí porque me han pasado muchas cosas bonitas y he podido actuar en escenarios nuevos.

Considera Bienvenido a mi habitación como su trabajo más íntimo. ¿Es algo que se propuso o que fue surgiendo con la composición de los temas?

Fue algo natural. Tardé tres años en sacar un nuevo disco porque considero que estoy en una búsqueda constante. Siempre he sido muy insegura a la hora de sacar una canción y me cuesta sentirme cómoda. A los tres meses de escribir un tema parece que ya no es algo mío porque he ido cambiando con el tiempo. Pero para este disco he abierto las puertas de mi corazón: me di cuenta de que era cantautora y lo importante era que el mensaje que quería transmitir llegara al público, sin importar el arreglo musical o el género. Así que en estos años he estado más tranquila y mis canciones han sido mucho más sinceras; lo único que quiero es que las canciones se escuchen. También quise recuperar mis raíces latinoamericanas porque después de tantos años en España una pierde un poquito el norte y, aunque son bonitas las influencias, cada uno ha de mantener también su esencia. Todo eso sale en este disco, además de tres colaboraciones maravillosas. Y la gente lo está recibiendo con mucho cariño porque es un trabajo muy sincero.

¿Es este disco un punto de inflexión en su carrera?

Sí. Muchas de las canciones de este disco son importantes en mi vida personal; desde el dúo que hago con mi abuela a las canciones que compuse a mi madre y a mi padre. Ha sido un trabajo íntimo y muy especial. Pero ha sido inconsciente porque uno no comprende lo que supone un trabajo así para su vida hasta que pasa un tiempo. Mientras estás haciendo cosas no piensas pero cuando pasa el tiempo y miras atrás, lo comprendes todo y todo cobra sentido y es cuando empiezas a disfrutar.

Este trabajo cuenta con tres colaboraciones de lujo, las de Vanesa Martín, Pablo López y Manuel Carrasco.

A los tres les está yendo superbien en su carrera y son tres amigos de siempre. A Vanesa la conozco desde hace 15 años, cuando empezaba con su primer disco pero lo malo de estas carreras es mantener la constancia en las relaciones. Hace poco nos reencontramos, le conté el trabajo que estaba preparando y me dijo que le gustaría participar. En el caso de Pablo, desde que nos conocimos con la colaboración en Te espero aquí hemos tenido muy buena amistad. A él siempre le ha gustado mucho la canción Soñador y siempre hablamos de hacer un dúo, y ahora se ha dado esa oportunidad. En el caso de Manuel somos amigos de siempre y eso es lo bonito en los tres casos, que no ha sido nada acordado. Además, fue difícil porque cuando grabamos los temas los tres estaban con su gira a tope y coincidir con ellos iba a ser complicado, pero todos hicieron el esfuerzo.

Este disco también es una especie de recopilatorio. ¿Por qué ha decidido rescatar algunos de los temas de su carrera?

Quería hacer una recapitulación de mi carrera. En 2019 se cumplieron diez años desde que lancé mi primer disco y quería poner sobre la mesa todo lo que he hecho para ver quién era yo y me pareció que la forma más bonita de hacerlo era con las canciones que han crecido conmigo. Son temas que me han acompañado durante muchos años y en los conciertos acústicos las cantaba y la gente las disfrutaba mucho porque eran parte de mí. Quise volver a darle la importancia que se merecían y que la gente tuviera en un solo disco todas esas canciones. Quedaron superbonitas y hubo temas que volvieron a nacer.

En este trabajo también ha querido recuperar sus raíces latinoamericanas. ¿Sentía que se había alejado de su hogar tras tantos años en España?

Es difícil mantener la conexión, sobre todo porque hay muchas luces que te distraen estando tan lejos. A veces no valoras de donde vienes y hace falta que te den un golpe para volver a casa y darte cuenta de todo lo que has ido perdiendo. Eso también lo hace la madurez porque cuando eres joven no estás pendiente de esas cosas. Este disco tiene que ver con eso: había viajado a Venezuela y me había reencontrado con mi familia. Esto también supuso reencontrarme conmigo misma, una cosa muy importante. Me gustaría aprovechar mi música para decirle a la gente que lo importante es estar cerca de lo que uno más quiere porque nunca se sabe cuando se va a perder.