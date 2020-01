Vuelve a actuar en Canarias Manny Manuel

Carlos Zerolo, el agente de Manny Manuel en las Islas, avanza que el cantante vuelve a los escenario de Canarias. El conocido cantante de merengue puertorriqueño pisará próximamente el Archipiélago después de protagonizar uno de los momentos negativos de los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria el año pasado.

Manny Manuel fue viral durante semanas tras subirse al escenario del Carnaval de Día capitalino en un estado de embriaguez notable. La concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, interrumpió la actuación tras pocos minutos desde el inicio. Lo desalojó del mismo con frases como "Las Palmas de Gran Canaria no se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros sobre este escenario y en estas condiciones".

Tras esto, y cuando el cantante se enteró que lo sucedido había trascendido más allá del parque Santa Catalina y se había vuelto viral, sintió temor y tristeza y se "dio cuenta de quienes eran sus amigos y su familia, realmente". "Hay que ver el lado positivo y vi quien era quien de la gente que me rodea. Eso me llevó a una depresión horrible", comentó en una entrevista un tiempo después del incidente. "Hubo unos cuatro o cinco días que no quería hablar con nadie, ni coger el teléfono".

Tras lo sucedido en la capital de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz cancelaron sus actuaciones para sendos carnavales. Aún así, Manuel se quedó en Tenerife durante varias semanas y terminó actuando en los carnavales de Güimar. Semanas más tardes hizo lo propio en los de Valleseco, donde se reconcilió con la isla de Gran Canaria.

Ahora vuelve a Canarias entre el 19 de febrero y 20 de marzo con las ganas renovadas. En su tour, incluye una actuación en Las Palmas de Gran Canaria, donde protagonizó el incidente.