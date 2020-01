La obra El Mago acerca a El Sauzal las falsas verdades de la sociedad

El Sauzal recibe este fin de semana las dos primeras funciones de la Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) 2020. Ambos espectáculos, escritos y dirigidos por el premiado dramaturgo Juan Mayorga, tienen lugar este fin de semana y finaliza con la obra El mago que se celebra este sábado a partir de las 20:30 horas.

Las entradas están a la venta en www.teatroelsauzal.com. El precio general es de 12 euros, aunque los residentes en El Sauzal, estudiantes, menores de 25 años y mayores de 65 tienen la posibilidad de adquirir entradas con una tarifa especial de nueve euros acreditando su condición en la taquilla del teatro.

La consejera de Cultura, Educación, Juventud y Deporte del Cabildo Insular de Tenerife, Concepción Rivero, ha recordado la importancia de esta muestra "que recorre lo mejor del teatro nacional y lleva al público tinerfeño, de tradición teatral, espectáculos de otros países iberoamericanos que despuntan actualmente en artes escénicas".

Esta propuesta del Cabildo Insular, a través del Instituto de Artes Escénicas de Tenerife con la producción de Auditorio de Tenerife y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Sauzal, desvelará próximamente toda la programación de su segunda edición, que se llevará a cabo en primavera, comenzando el 21 de marzo con Romancero gitano, protagonizado por Nuria Espert.



Elenco de actores

De una experiencia personal de Mayorga nace la obra El mago, tras acudir a un Congreso Mundial de Magia, donde se presentó voluntario para una hipnosis pero no fue elegido. "Desde mi asiento, no sé si resignado o resentido, observando lo que sucedía a los voluntarios aptos, empecé a imaginar una obra que escribí enseguida y que he querido llevar a escena cuanto antes", recuerda al dramaturgo.

Juan Mayorga previene al espectador de este espectáculo sentenciando que "todo es mentira, pero creemos que está lleno de verdad". Dan vida a El mago los actores María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis.