Netflix anuncia el reparto definitivo del filme que Clooney rodará en La Palma

Netflix acaba de anunciar el reparto definitivo de la película que el actor y director norteamericano George Clooney (Kentucky, 1961) tiene previsto rodar este año en La Palma. Si bien es cierto que hace unos meses ya habían trascendido algunos de los rostros que se encargarán de dar vida a este relato postapocalíptico basado en la novela Good Morning, Midnight, el gigante del streaming ha sido ahora el encargado de desgranar el elenco de uno de sus principales proyectos para este 2020.



Es necesario recordar que Clooney -además de ponerse al frente de las labores de producción- se encargará de dar vida al protagonista, Augustine. Estará junto a él, como coprotagonista femenina, Felicity Jones ( Rogue One: Una historia de Star Wars, La teoría del todo). La actriz encarnará a Sully. Clooney se pondrá en la piel de un científico solitario en el Ártico que tiene que tratará de establecer contacto con la tripulación de la nave espacial Aether e impedir que regrese a la tierra.

Acompañan a Clooney y Jones en esta aventura la británica Sophie Rundle, que se ha hecho popular gracias a otro de los proyectos de Netflix, Peaky Blinders. Se trata de una serie basada en la Irlanda de los años 20 que ya cuenta con cinco temporadas. Ethan Peck, conocido por su papel de Patrick Verona en la serie de la ABC 10 Things I Hate About You, también forma parte del reparto de esta producción, cuyos trabajos empezarán este año en la Isla Bonita. A este joven de Los Ángeles se le ha podido ver además en Star Trek: Discovery y Penny Dreadful: City of Angels. Completan el reparto Tim Russ ( Star Trek: voyager, 5th Passenger) y Miriam Shor ( Lost Girls, Younger). Se unen a los ya confirmados Tiffany Boone ( Hermosas criaturas, The following), Caoilinn Springall, Kyle Chandler ( Argo, Friday Night Lights) y David Oyelowo ( Selma, La reina de Katwe).

Ganador de dos premios Óscar, uno como director en Argo y otro como actor en Syriana, Clooney se dispone a afrontar un doble reto cinematográfico al dirigir y protagonizar a la vez la adaptación de la aclamada novela escrita por Lily Brooks-Dalton. Por su parte, el encargado de convertir el libro en un guión será Mark L. Smith, responsable de célebres adaptaciones cinematográficas como las de El Renacido o Habitación sin salida.

Para la producción de esta iniciativa se han unido Smokehouse Pictures' Grant Heslov, Smokehouse Pictures, el propio Clooney, Anonymous Content y Syndicate Entertainment.

Se desconoce aún la fecha exacta del comienzo del rodaje y, de hecho, tampoco se ha dado hecho público el nombre definitivo de esta producción. Por ahora, y según explican los portavoces de Netflix, no dispone de "título oficial". "La película está actualmente en proceso de producción", matizan.

Las primeras pistas sobre el rodaje de este importante proyecto en Canarias llegaron en agosto del año pasado, cuando trascendió la noticia de que Clooney había llegado a la Tenerife en un avión privado y acompañado por una decena de personas. El objetivo: buscar localizaciones para la grabación de esta adaptación.

Pese a que su visita se desarrolló en secreto y apenas se supo de ella cuando el actor de Tres Reyes o Up in the Air ya se había marchado, lo que sí pudo saberse es que había visitado el Parque Nacional del Teide y las instalaciones del Observatorio de Izaña, dependientes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Finalmente, el pasado diciembre, el diario digital palmero ElTime.es se encargó de anunciar que el rodaje tendría lugar en esta isla.

Netflix, el gigante del streaming líder en el mundo con más de 158 millones de suscriptores, lanza esta importante noticia la misma semana que se daban a conocer sus buenos resultados en las nominaciones a los Óscar con Historias de un matrimonio, Los dos papas y El Irlándés.