Un cine de emociones

Despertar emociones es lo que persiguen las películas y las noveles que atesora con su imaginación la escritora y cineasta tinerfeña Jeniffer Castañeda (La Laguna, 1983), de la que hoy se proyectará el primera cortometraje que ha dirigido por el momento, El anillo del Rey (2018), a las 20:00 horas, en Tenerife Espacio de las Artes (TEA). También se podrá contemplar el filme Las leyes físicas del amor (2013), basado en un guion suyo. La entrada es libre tras la retirada de la invitación en taquilla.

Esta película, que se visiona hoy por primera vez en la isla tras haber participado en media docena de festivales nacionales e internacionales, arranca cuando el escritor y locutor de radio Román Losada de Guillén (Juancho Aguiar) cuenta a sus oyentes una fábula que les invita a reflexionar sobre la transcendencia de los distintos acontecimientos que suceden en la vida. Su relato, más que un cuento, conducirá a historias paralelas, muy diferentes entre sí, pero que encierran una enseñanza en común.

"El locutor narra un cuento basado en la tradición tibetana, El anillo del Rey, que trae consigo una moraleja mientras vamos descubriendo historias de diferentes personajes que aún siendo muy diferentes entre si comparten una reflexión que gira en torno a que tanto lo bueno como lo malo todo pasa. Todo, al fin y al cabo, paso y nada dura para siempre", señaló Castañeda.

El corto comienza cuando el locutor llega a la emisora, saluda al personal y empieza a transmitir su programa de radio en el que narra un cuento, momento en el que ya no se le ve a él, se escucha su voz en off y comienzan a suceder las diferentes historias.

"Las secuencias de cada historia no tienen diálogos, son mudas, pero se oye de fondo la voz del narrador. Son fragmentos de cada una de las historias que van pasando de una a otra, concatenadas. Al final, se vuelve a la emisora, se ver al locutor acabar el cuento, deja los casos en el estudio y se marcha".

El desamor que sufre una chica a la que deja su pareja, un joven que ayuda a una chica que pasa una situación dramática, una persona que se queda en el paro, un becario que consigue un trabajo, un escritor que firma libros de su último éxito literario y una chica que debe sacrificar a su mascota por una enfermedad que padece el animal son los asuntos sobre los que tratan los relatos contenidos en El anillo del Rey, un drama con diez minutos de duración que ha participado en festivales de Croacia, Italia, Turquía, México y Estados Unidos, además de La Palma. Lanzarote y Sevilla.

Este cinta, en la que intervienen también como actores Nayra Santana, Leonor Cifuentes, José Delgado o Gor Ortega, ha sido rodada en escenarios de Santa Cruz, Güímar y La Laguna, en una emisora de radio, en la playa de Las Gaviotas y en una clínica veterinaria. La dirección de fotografía ha corrido a cargo de Santiago Torres.



Dos largometrajes



Jeniffer Castañeda, fundadora de la productora Nostrana Films, se siente muy atraída por el género dramático. "Me gusta contar historias que emocionen, que duelan un poquito y hagan pensar sobre temas sociales como la discapacidad o la pérdida de seres queridos, pero no solo en términos tristes, sino que te motiven, te ayuden a salir adelante y a reflexionar sobre la vida en general. Me gusta creer que mi cine deje alguna emoción en el espectador, además de entretener, claro".

Esta joven realizadora ya prepara dos nuevos proyectos, dos largometrajes y un corto, basados en sus propios guiones. El primero se titulará Gleich (Iguales en alemán). "Es la adaptación de una novela mía, El sendero bimbache, se rodará entre El Hierro y Tenerife. Es la historia de un niño alemán que ha perdido a su madre. Es muy huraño, urbanita y cerrado en sí mismo. Su padre lo lleva un verano a El Hierro, donde conoce a una persona con discapacidad intelectual y surge una bonita amistad entre ambos personajes".

El segundo, más verde, Libertad de cátedra, versará sobre una joven universitaria que se ve inmersa en una serie de conflictos y extorsiones que reflejan las presiones sociales que viven hoy en día los jóvenes y que actitudes adoptan para intentar superarlas.