El Dúo Cassadó continúa su gira de conciertos por Canarias en La Palma

El Dúo Cassadó continúa hoy su periplo de conciertos en el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) en La Palma, tras el recital que ofrecieron ayer en la intimidad de la iglesia de la Candelaria en la localidad herreña de Frontera. Esta noche, a partir de las 20:30horas, en la Casa de la Cultura de El Paso, el violonchelista valenciano Damián Martínez Marco y la pianista grancanaria Marta Moll de Alba interpretarán el mismo repertorio que bajo el título Ecos iberoamericanos se ha convertido en un sincero homenaje a algunos de sus compositores de referencia, los españoles Gaspar Cassadó, del que adoptaron su nombre artístico, Ernesto Halffter y Manuel de Falla, ademas del maestro argentino Astor Piazzolla.

Este dúo, que se caracteriza por su especial sensibilidad e inclinación por la música de cámara española que difunden por todo el mundo, seguirá mañana, jueves, en la sala de arte del Cabildo de La Gomera. El viernes, día 17, viajará al Auditorio de Corralejo y el sábado concluirá su gira por tierras canarias en la lanzaroteña Cueva de los Verdes.

Damián Martínez y Marta Moll, cuyas voces musicales empastan a la perfección, tienen el privilegio de poder compaginar sus actuaciones con la docencia en varios centros de referencia en España, como son la Escuela Superior de Música de Cataluña (Esmuc), la Escuela Superior de Música del País Vasco (Musikene) y la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, donde imparten clases sobre claves de los instrumentos a los que han consagrado su vida profesional.

"Damos clases en centros que nos permiten llevar también nuestra carrera como intérpretes. Esto tendría que ser lo habitual en todo el país, que permitiesen que los profesores estuvieran cerca de su instrumento y pudiesen desarrollar esa carrera que luego enriquece tanto a los alumnos y eso no se da. Normalmente, los conservatorios no permiten que los profesores desarrollen esa faceta", apuntó.

También comentó que ellos tienen la suerte de poder desarrollar los dos ámbitos, el docente y el artístico. "La formación es una parte muy importante de nuestra vida porque enriquece mucho que se retroalimenten ambas funciones. Nos gusta mucho la formación y nos sentimos obligados de alguna manera a contribuir con lo que podamos a las nuevas generaciones y apoyar a los jóvenes músicos a salir adelante en nuestro país. Hay que tener un compromiso muy fuerte. Creo que es muy importante que desde Eduación se respete esta función de los músicos, estar en los escenarios, que es a lo que aspiran al final los alumnos".

Formación

La pianista grancanaria consideró que la cultura en general atraviesa momentos difíciles en esta país, situación que no solo afecta a la música clásica, "sino a toda la cultura y la educación, que creo que están muy alejadas de las personas, del día a día. El problema no es de la música clásica en exclusiva sino que es de formación, de educación".

Este tándem de intérpretes se ha marcado en sus vidas compromisos tan loables como acercar la música clásica a todo tipo de público, además de compartir con sus alumnos sus conocimientos en las materias que imparten con mucha dedicación. El compromiso con la música, con el trabajo diario, la disciplina, no perder la ilusión e insuflar mucho aguante ante las adversidades son algunos de los valores que ellos pretenden insuflar a sus discípulos.

Marta Moll confesó que le atrae la música en general, porque le gusta escuchar las nuevas tendencias, a pesar de tener sus preferencias lógicas. "Creo que es un síntoma de como está yendo la sociedad y mira, justamente me preocupa el fenómeno del reguetón, no solo por el tema del ritmo sino del mensaje que da hacia la mujer, hacia la sociedad. Es una parte que me preocupa bastante y los medios que tiene. Los intérpretes de música clásica no tenemos tanta proyección. Creo que la industria debería plantearse unos mensajes más positivos para la sociedad porque hay gente que se inspira en lo que oye. Sería interesante que las discográficas pusieran en valor lo que están transmitiendo. Me preocupa el mensaje que se da a la gente joven, a la mujer. A veces es un escándalo lo que se puede escuchar".