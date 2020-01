"Nuestra labor como músicos es conectar con la gente"

La música de cámara, sobre todo la española, es la especialidad por la que se ha decantado desde hace ya más de dos décadas el Dúo Cassadó, integrado por la pianista Marta Moll y el violonchelista Damián Martínez, quienes participan en el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) como protagonistas de un ciclo que desarrollarán desde hoy hasta el próximo sábado en las denominadas islas no capitalinas.

La gira comenzará esta noche, a partir de las 20:30 horas, en la iglesia de la Candelaria, en el municipio herreño de Frontera, donde ofrecerá un concierto con el título Ecos iberoamericanos, en el que darán un repaso a una selección de piezas consideradas verdaderos tesoros de la música clásica española con obras de Gaspar Cassadó, Ernesto Halffter y Manuel de Falla, además de otra del maestro argentino Astor Piazzolla.

La aportación de este prestigioso dúo al FIMC continuará mañana, miércoles, 15 de enero, en la Casa de la Cultura de El Paso, en La Palma; el jueves 16 en la Sala de Arte del Cabildo de La Gomera; el viernes 17 en el Auditorio de Corralejo, Fuerteventura, para concluir el sábado 18 en la Cueva de los Verdes, en Lanzarote.

Todas los recitales incluyen el mismo repertorio y darán comienzo a las 20.30 horas, salvo en La Gomera que será a las 20.00 horas. Las entradas se pueden adquirir por adelantado en www.entrees.es, menos en El Hierro y La Gomera que son de libre acceso.

El talento de ambos músicos estará centrado, en concreto, en la interpretación de Rapsodia del Sur, de Cassadó, Fantasía Española, de Halffter, una selección de las canciones populares españolas de Manuel de Falla ( El paño moruno, Asturiana, Jota, Nana, Canción y Polo), así como El Gran Tango, de Piazzolla, del que próximamente se cumplirá el centenario de su nacimiento.

Conexión

Una de las características que definen los programas que abordan estos intérpretes es la búsqueda de una conexión entre las composiciones y los autores que seleccionan para sus conciertos. Gaspar Cassadó, que fue uno de los chelistas más célebres del siglo XX y da nombre al dúo, está presente a través de Rapsodia del Sur, que el maestro barcelonés dedicó a Halffter, o Manuel de Falla, que fue maestro de Ernesto Halffter, sonará en sus composiciones españolas.

"Normalmente intentamos que el programa tenga una conexión. En este caso hay un vínculo muy interesante y que plasma muy bien el patrimonio musical español y el desarrollo que hubo en los años 50 de toda la estética de la música española, de toda la vanguardia europea, porque todos estos compositores se encontraron en París. Para nosotros es muy importante tener una temática, una motivación, también para situar al público en un contexto, en una estética y en una emoción específica", explicó Marta Moll, portavoz de esta compenetrada formación.

El Dúo Cassadó, considerado el más brillante representante de la música de cámara española por el mundo, es la primera vez que actúa como tal en este encuentro canario, donde demostrarán su especial sensibilidad y capacidad por acercar la música clásica al público en general.

"Somos unos músicos muy comprometidos con la música de cámara y estamos dando mucha visibilidad a la música española fuera del país. Creo que la música de cámara está muy cerca del público y es muy fácil de organizar y asistir con hacer la música de manera más honesta y cercana posible", aseguró.

Hace ya tiempo que decidieron centrar gran parte de su esfuerzos en la difusión de la música de cámara española en el extranjero. Incluso la pianista barcelonesa Alicia de Larrocha, la más internacional que dio este país, les tildó como el más brillante dúo en esta especialidad existente en España en la actualidad por su exquisita musicalidad y sensibilidad, además de originalidad.

"La música española es como nuestro país. Está lleno de folclore de muy diversos colores, aromas y estilos distintos y esto se plasma en la música española que se alimenta de unas raíces incluso árabes y étnicas en general. La música española es muy interesante, es de una profundidad tremenda y utiliza todo el folclore de una manera culta".

También apuntó que "pienso que tenemos un patrimonio absolutamente excepcional que es requerido en el mundo. Quizás nosotros no lo cuidamos o apreciamos lo suficiente porque realmente está al nivel de toda la historia de nuestra pintura española, de la literatura... La música al ser un lenguaje universal conecta muy bien en diferentes países", defendió con criterio esta joven pianista y docente.

Italia, Francia, Israel, Canadá, Colombia, Argentina, Alemania, Suiza, China, Portugal, Colombia, Inglaterra, Estados Unidos o Marruecos son algunos de los países en los que han dejado muy alto el pabellón musical español, una de sus principales intenciones.

"Nuestra labor como músicos jóvenes es conectar con la gente, no importa la edad", además de tratar de romper la idea de que la música clásica es para elites o públicos muy especializados.

"Creo que en nuestro país si e hay un poco de crisis porque no hay una formación en los colegios sobre la música clásica, entonces, claro, si la gente no va desde muy joven a los auditores al final parecen sitios donde la entrada no está abierta al público. Creo que uno de los grandes retos como sociedad es llevar la cultura a todos los niños y que la formación en Humanidades empiece desde lo más temprano posible. Hay que cuidar esta parte que nos hace más humanos, más sensibles y más abiertos al mundo, como el arte".

Desde su punto de vista, la música es para escuchar. Ya se encargará ella con sus atractivos de conectar con las personas. El público que se acerque a los conciertos que ofrecerán en El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote podrá comprobarlo in situ.