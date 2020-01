Rafa Méndez aúna el talento de la danza en las Islas en 'Canarias, no solo plátanos'

El bailarín y coreógrafo tinerfeño Rafa Méndez elige La Orotava para estrenar su nuevo espectáculo, Canarias, no solo plátanos. La cita será el sábado, a las 21:00 horas, en el Teatro Teobaldo Power, cuando un grupo de jóvenes talentos del Archipiélago pongan en escena piezas de danza clásica, breakdance, experimental, jazz y danza urbana. La propuesta viajará el 8 de febrero a Telde, en Gran Canaria, y el 9 y 10 de marzo estará en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Después, el grupo volverá a Canarias para continuar girando por las Islas. Las entradas para este sábado se pueden adquirir en la página web de Tomaticket al precio de 15 euros.

Canarias, no solo plátanos aúna el talento de ocho nuevos valores que interpretarán piezas con las que recorrerán diferentes estilos, desde la danza clásica hasta los bailes urbanos. El espectáculo también cuenta con un monólogo escrito por la también artista canaria Antonia San Juan. La participación canaria se completa con el estilismo de los bailarines, que lucirán creaciones del tinerfeño Lucas Balboa y el grancanario Dapresa.

Rafa Méndez recordó ayer que el Teatro Teobaldo Power "es un sitio muy especial para mí" por lo que celebró poder estrenar este espectáculo en La Orotava, gracias al apoyo y disponibilidad de las administraciones a las que ha acudido para sacarlo adelante. Canarias, no solo plátanos surge para "dar trabajo a los bailarines de las Islas porque no hay que esperar a que llegue el Carnaval para que estos chicos trabajen y se sientan realizados". Así, el coreógrafo afirmó que "los canarios tienen un talento especial y diferente", que se podrá ver el sábado sobre el escenario gracias a "estas bestias de la danza", tal y como los definió el profesional.

Canarias, no solo plátanos es la oportunidad que Rafa Méndez quiere dar a los jóvenes y que él nunca tuvo. "Yo me sentí ahogado aquí cuando empezaba y me tuve que ir a la Península porque no tenía trabajo, pero me hubiera encantado quedarme y poder bailar en mi Isla. Por eso he querido hacer este espectáculo desde aquí para llevarlo fuera. Todo con mucho cariño y mucho amor", relató.

La consejera insular de Cultura, Concepción Rivero, destacó que Méndez "es una referencia en la Isla y ha sabido desarrollar su actividad tanto dentro como fuera de Canarias". Recordó que se trata de un profesional "altamente formado y cualificado" al que "tenemos que agradecer que haya contado con artistas de Canarias para su nuevo espectáculo y a los que ayudará ahora a lanzar su talento".

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, expresó que "es un honor y una oportunidad poder asistir a este estreno, que me llena de emoción". El también edil de Cultura afirmó que "Rafa Méndez lo es todo en la danza y me ha demostrado además que es humilde y una excelente persona". El regidor celebró que el coreógrafo le de la oportunidad de los jóvenes canarios de "hacer arte y que se abran camino en este mundo" puesto que, añadió, "en Canarias cuesta el doble y el triple labrarse una carrera". Linares adelantó que este espectáculo "lleva un sello de calidad".

Méndez organizó en septiembre dos castings, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, a los que se presentaron más de 300 personas de todas las Islas. El bailarín y coreógrafo afirmó que "busco gente con ganas de darlo todo, gente de verdad". Y, así, el profesional tinerfeño se ha encontrado con talentos que afirman que "el baile es mi segunda lengua" y que saben que "esta es una oportunidad fantástica para poder expresarse sobre el escenario" porque, tal y como varios de los elegidos indicaron ayer, "el baile me ha salvado la vida".