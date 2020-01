'Dolor y gloria', nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera

La película de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria' ha sido nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood para competir por el Oscar a mejor película internacional.

Además, por la misma cinta Antonio banderas ha logrado la nominación como mejor actor.

Se trata de la tercera vez que una película dirigida por el cineasta manchego opta a la categoría de Mejor película de habla no inglesa, un galardón que consiguió en 1999 por 'Todo sobre mi madre' y para el que fue candidato en 1988 con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Además, Almodóvar fue galardonado con el Oscar al Mejor guion original en 2002 por 'Hable con ella', película por la que también fue candidato al Oscar a Mejor dirección.

Hasta la fecha, solo cuatro películas españolas se han alzado con el galardón en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que además fue la última película española que optó al Oscar en esta categoría.



'Klaus' optará al Oscar como mejor elícula de animación



Además, La película 'Klaus', del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación al Óscar a la mejor cinta de animación, por el que se batirá contra 'How To Train Your Dragon: The Hidden World', 'I Lost My Body', 'Missing Link' y 'Toy Story 4'.