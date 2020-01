Electrónica con acento isleño

JAI. Abreviado y con mayúsculas es como ha optado el tinerfeño Jaisiel González por darse a conocer en la escena actual de la música electrónica de Madrid. Más de una década en la capital de España le ha permitido empaparse de los conocimientos necesarios para crear su propia música, que ahora se ve respaldada por un sello musical, Ears on Earth, cuya segunda referencia es un EP titulado Sci Jai, donde el tinerfeño muestra su sonido más personal.

El tinerfeño Jaisiel González viajó hace 12 años a Madrid para estudiar una carrera universitaria pero la música apareció ante él y desde entonces ha consagrado su vida a ella. Tras más de una década, muchas sesiones como DJ y la creación de su propio sello musical, este joven de 30 años vive un momento dulce de su carrera, puesto que acaba de lanzar su segundo EP, Sci Jai.

González llegó a Madrid hace ya unos 12 años. Viajó a la capital de España para comenzar sus estudios universitarios, pero nunca los terminó porque la música se cruzó en su camino. El joven relata que entró en contacto con este sector de la cultura cuando conoció a un grupo que buscaba un cantante para su proyecto musical. Fue entonces cuando aprendió a tocar la guitarra y comenzó a componer música en su habitación, donde aparecieron los primeros toques electrónicos en sus creaciones. Cuando su grupo se diluyó, González se centró en la música electrónica pero, "en aquellos momentos, tener un grupo era lo que molaba, aunque a mí lo que realmente me ha gustado siempre es la parte electrónica", relata el músico tinerfeño quien añade que "era bastante ignorante y no creía que los DJ fueran músicos de verdad".

Jaisiel González destaca "la libertad que me daba estar en mi habitación, solo, sin necesidad de tener un grupo, fue lo que me comenzó a interesar de la música electrónica". Y es que de este modo el canario no dependía de nadie para generar su música: "Podía hacer un disco completo porque le dedicaba a la composición las horas que a mí me apetecía y podía crear sin parar".

De este modo, el joven canario ha aprendido de manera autodidacta. En la actualidad, combina su pasión por la música electrónica con el trabajo en una productora como ayudante de edición. "Es algo que me permite combinar a la perfección mi faceta como DJ porque pincho sobre todo los fines de semana", explica González. De este modo, la mayoría de sus sesiones se concentran en Madrid, aunque la creación de su propio sello musical le permite ahora crear alianzas con compañeros de profesión de otros lugares como París, Ámsterdam o Londres.

Ears on Earth es el sello musical creado por el canario junto con dos patinadores, Dani y Christian, a los que conoció en Madrid y que ya organizaban fiestas de música house antes de embarcarse en esta aventura. "Desde que nos conocimos tuvimos mucha conexión y por eso surgió la idea de empezar a hacer cosas juntos", recuerda el músico, quien añade que todo empezó con la creación de un canal de Youtube en el que el trío compartía la música que más les gustaba y hacía sus propias versiones de esas piezas. De este modo, el trabajo de producción fue algo que se dio de manera natural.

Después del pasado verano lanzaron el primer trabajo producido por este sello, Siesta before fiesta, que obtuvo una muy buena acogida desde su salida. El segundo de los trabajos llegó hace apenas una semana, Sci Jai. Es un EP compuesto por completo por el tinerfeño, con cuatro pistas con melodías con un toque ácido que el sello ha lanzado en digital y en versión casete.

La mayor parte de las sesiones que protagoniza este sello musical en la actualidad se concentran en Madrid pero ya tienen ganas de ampliar sus escenarios: "Ya somos parte de la escena en la capital, donde hacemos nuestras propias fiestas y traemos para que pinchen a los artistas que más nos gustan, pero queremos salir". Así, González ya se ha convertido en un habitual de la mítica Sala Siroco y en el Club Paraíso de Madrid pero, más allá de pinchar fuera de la capital, quiere hacerlo en su tierra.

El DJ participó en la última edición de Lava Circular, que se celebró el pasado noviembre en El Hierro. "Estaba deseando pinchar allí porque tengo la sensación de que ya formo parte de la escena de la música electrónica en Madrid pero me da pena no haber tenido la oportunidad hasta ahora de actuar en mi tierra", relata el joven quien reconoce que "es algo que me encantaría hacer para poder demostrar de lo que soy capaz".