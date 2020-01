David Bisbal: "Cantar en directo es como una meditación a lo bestia"

David Bisbal (Almería, 1979) protagoniza el primer gran lanzamiento discográfico del año y hoy regresa con "En tus planes", un séptimo álbum "creado con mucha ilusión" y en el que equilibra su cara más comercial con otra más experimental: "Independientemente de que haya presentado en el 'single market' canciones muy efectivas para la radio, he hecho otras menos convencionales como la que hice con Alejandro Fernández, la balada 'Abriré la puerta'. Un tema difícil de cantar, una letra más elaborada y un sonido más minimalista".

Bisbal adora actuar en directo: "No cambio por nada del mundo la sensación de mirar a la izquierda y ver a mi director musical haciendo un acorde precioso, o mirar a la derecha el piano, y detrás la batería y el bajo. Están sucediendo tantas cosas en el escenario por separado, que se unen y van directamente al público, que puedes ver la cara de una persona que se está emocionando... Eso no lo cambio por nada".

"Cuando estás grabando una canción en un estudio dices 'fantástico cómo está quedando', pero el reto es defenderla en directo con tus músicos. Estoy tan concentrado cantando durante esas dos horas que, cuando salgo después del escenario, digo 'es que no he pensado absolutamente en nada del exterior'. He estado concentrado en la letra, en el sentimiento que me ha provocado esa cara de esa mujer o de ese niño. No piensas en nada, es como si fuese una meditación a lo bestia".

"Estás cerrando los ojos pero visualizas lo que está sucediendo con todos tus músicos porque los estás escuchando", prosigue, "es como si todo se partiera en 3.000 partes y cada pedazo fuera donde tiene que ir. Cuando acaba el concierto pienso en si tengo que hacer la compra y vuelvo a la realidad, pero en ese rato no entra absolutamente nada que te altere lo que estás viviendo".