El rapero canario Don Patricio despide 2019 como líder mundial en Spotify

El rapero herreño Don Patricio concluye un año plagado de éxitos coronándose como el líder absoluto de Spotify gracias al tema que le ha hecho famoso en todo el mundo, Contado lunares.

Esta canción, que no ha parado de sonar desde que salió a la luz, se ha coronado como la más escuchada de la famosa plataforma de streaming internacional. Es, sin duda, la canción del año y no hay fiesta veraniega donde no se haya colado este 2019.

No obstante, el joven artista canario continúa trabajando en nuevos proyectos y hace apenas cinco días lanzó su nuevo single, titulado 22:23. La canción, acompañada por un nuevo vídeo musical, llegó a todas las plataformas digitales el pasado lunes y en apenas unos días ya ha superado las 325.000 visualizaciones.

Como ya es habitual, el joven rapero anunció el lanzamiento a través de sus redes sociales. Lo hizo apenas tres jornadas antes de la fecha escogida con un pequeño adelanto del videoclip. "Para conocer la verdad. Hay que confundir la mentira", se podía leer sobreimpreso sobre las imágenes del pequeño trailer, una apuesta muy cinematográfica donde Don Patricio asume el protagonismo absoluto.

De hecho, el vídeo ha sido planteado como un pequeño cortometraje donde puede verse a Don Patricio siendo interrogado por dos agentes que intentan averiguar precisamente qué fue lo que hizo el cantante a las 22:23 horas del día anterior. Detenido y esposado en los calabozos de la Policía Nacional, así comienza el nuevo vídeo del joven de La Caleta: sometido a los abusos de los agentes de la ley y pasando como sospechoso una ronda de reconocimiento, al más puro estilo hollywodiense. "No voy a dejarte sola, como te dejaba él", canta el herreño. "No me pises que llevo cholas, es el flow que me sienta bien", añade el artista, que siempre da un toque canario a todas sus rimas.

"Gracias a todos los que lo han hecho posible", indicó el artista en sus redes nada más publicar la nueva canción. "Todas las personas que han participado en este vídeo han hecho de mi proyecto algo mucho más grande y no puedo estar más agradecido. Buen trabajo chicos, espero que solo sea el principio", añadió.



El año del herreño

Concluye así, por todo lo alto, un año de cambios para el joven rapero. Además de haber conseguido el enorme logro de convertirse en la canción más escuchada de Spotify en 2019, Contando lunares ha supuesto el espaldarazo definitivo para Don Patricio, que compagina su carrera en solitario con el proyecto que comparte con otros dos canarios, sus amigos Uge y Bejo. Juntos forman Locoplaya, grupo con el que también está consiguiendo innumerables éxitos.

Contando lunares ha supuesto para este artista canario el pasaporte definitivo para cruzar el charco, entrando con fuerza a las radiofórmulas de países como México y Argentina. Lugares que, por otro lado, son plataformas esenciales para consolidar cualquier carrera musical que aspire a desarrollarse en el mercado latino.

Este año, además, ha sumado nuevas y exitosas colaboraciones a su incipiente carrera junto a artistas como Lola Índigo ( con la que interpreta otro de sus éxitos, Lola Bunny), Rels B ( ¿Cómo te va querida?), Recycled B y Selecta ( Jugando).

Precisamente, de su colaboración con la ex concursante de Operación Triunfo saltó otra de las noticias que ha puesto a Don Patricio en el mapa informativo nacional. Desde que cantaron juntos se especula con que puedan ser pareja, ellos confirmaron su buena sintonía pero en ningún momento pusieron etiquetas a su relación. Lo último que se ha sabido es que, supuestamente, esa relación ha terminado pero seguirán haciendo música juntos.