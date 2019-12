Un tinerfeño en la Corte de Jesús

La historia del mayor influencer de todos los tiempos se relata en Madrid y tiene acento canario. 33 El Musical es una propuesta que ya lleva dos temporadas en escena y que enamora con cada función que pasa a miles de personas. Fran León es tinerfeño y es uno de los actores que da vida a los personajes de esta historia universalmente conocida y que cada noche engancha a nuevos seguidores. El isleño se muestra encantado con poder participar en este proyecto que además cuenta con un marcado carácter social, puesto que incluye acciones para ayudar a las personas más desfavorecidas.

Talento 100%. Una historia universalmente conocida. Un éxito arrollador. 33 El Musical triunfa en Madrid desde hace dos temporadas y lo hace en parte gracias al talento canario. Más de 150.000 espectadores han descubierto ya la historia del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, en el teatro efímero más grande de España, el Espacio 33 en Ifema, construido exprofeso para esta producción.

Más de 30 actores dan vida a los personajes de esta historia y, entre ellos, un tinerfeño, Fran León. El canario asume ya por segunda temporada consecutiva el papel de Santiago el Menor y es el sustituto de Juan en este musical que está batiendo todos los récords. El joven de Santa Cruz de Tenerife cuenta con una solvente experiencia a pesar de su juventud -tiene 34 años- puesto que ya ha participado en Jesucristo Superstar y Evita, así como del estreno mundial en español de Sunset Boulevard. A pesar de que ha formado parte de producciones de ópera y zarzuela, "con el paso de los años he ido acotando mi ámbito de actuación al teatro musical".

"Está claro que Madrid es la tierra de las oportunidades y, como intuyo que 33 El Musical tiene aún mucha vida por delante, con la posibilidad de iniciar giras por España incluso, quiero disfrutar de este proyecto", relata León quien destaca además el programa social que acompaña a este musical: "Es algo muy bonito porque se llevan a cabo muchas iniciativas solidarias que hacen que nos apetezca aún más formar parte de este proyecto". Así, durante la primera temporada se celebraron funciones benéficas con las que se recaudaron hasta 16.000 euros. Ahora, con la nueva temporada, se ha reforzado esta vertiente con una serie de iniciativas que pretenden trascender el escenario y aportar su granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos.

La historia del influencer más grande de todos los tiempos no es otra que la de Jesús de Nazaret. "El referente más cercano para el público es el musical Jesucristo Superstar pero la realidad es que nuestra propuesta no tiene nada que ver con eso porque es un enfoque diferente. Ni siquiera es una actualización", relata el actor y cantante tinerfeño, quien adelanta que 33 El Musical son dos horas y media de pura música -no hay texto en esta obra- en las que se muestran algunos pasajes que no son los habituales de esta historia y durante las cuales se trasmite un mensaje universal: el único camino posible es el amor.

Se trata por tanto de "un producto totalmente innovador", afirma Fran León. Y es que en un sector en el que parece que todo está inventado y en un ambiente tan competitivo como es Madrid, 33 El Musical propone un viaje totalmente nuevo. Ese es el motivo por el que muchos espectadores han repetido, obligando a crear el Club 33 para fidelizar a un público que en algunas ocasiones ha disfrutado de la puesta en escena hasta en una veintena de ocasiones. "Es una historia que se conoce pero el producto es totalmente innovador y eso es de destacar en un lugar como Madrid, donde parece que solo se ven cosas nuevas en pequeño formato", explica Fran León, quien añade que, en un mercado globalizado, "las productoras siempre van a tirar por una historia que saben que funciona, como el musical El Rey León, que ya lleva ocho temporadas y seguro que continuará muchas más".

Precisamente este producto totalmente nuevo hace ahora posible que, tras dos temporadas en Ifema, ya se esté trabajado en la posibilidad de iniciar una gira y que los productores no descartan exportar la idea a otros países porque 33 El Musical se ha convertido en un éxito que ofrece una historia redonda, con un gran elenco y con un planteamiento totalmente nuevo gracias al cual el público no sabe lo que va a ver en escena.

Fran León ya trabajó en Jesucristo Superstar, por lo que esta historia no le es totalmente ajena. "Aunque el enfoque es diferente, es cierto que he aprovechado lo que conocía de la historia. No obstante, esta perspectiva ha sido nueva y el proceso de ensayos ha sido además muy personalizado y humano, algo nuevo para mí", relata el canario quien celebra que "está siendo una experiencia muy humana así que estoy aprovechando cada minuto. Estoy en modo esponjita se podría decir".