Sito Morales músico: "Si saco un disco, lo defiendo en directo, no entiendo de otra manera la farándula"

Un disco "modesto y sin pretensiones", afirma el propio músico, quien ahora se prepara para llevarlo a los escenarios del Archipiélago y recordar así cómo ha sido la grabación de este trabajo, en el que ha querido y ha sabido rodearse de grandes amigos. Se estrena además con el sello Los 80 Pasan Factura, para el que no tiene más que palabras amables porque se trata de gente que, como él, defiende la música y el talento canario por encima de todo.

Tras casi cuatro décadas de trabajo y nueve sin presentar ningún nuevo trabajo, Sito Morales vuelve a la escena musical canaria con Ojalá mondo. Este disco llega además de la mano de un nuevo sello, Los 80 Pasan Factura. Una colaboración que ha hecho posible además que Morales esté acompañado de grandes músicos de la talla de Álvaro Jiménez, Óscar Santana, Juan Luis Pérez y Morgan Hernández. Además, el artista canario no podría comenzar mejor esta nueva etapa profesional, puesto que su canción Qué bueno encontrarte ha sido elegida para la campaña Yo no compro amigos, puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife para sensibilizar sobre bienestar animal.



'Ojalá mondo' es el primer disco, el noveno de su carrera, tras seis años sin publicar ningún trabajo. ¿Ha sido un parón deseado para perfilar lo máximo posible este trabajo?

Ha sido un parón deseado, pero tampoco para perfilar mucho el trabajo que ahora estoy presentando. De hecho, lo que pretendía es que no estuviera superproducido, sino que sonara a un disco casero. Y el parón... Bueno, suele pasar tiempo entre la publicación de un disco y otro disco pero es cierto que decidí parar de hacer conciertos para desconectar y, así, poder centrarme solo en la producción de este nuevo disco.

¿Cómo definiría este nuevo trabajo de estudio?

Ojalá mondo es un disco muy modesto, sin grandes pretensiones. Yo diría que cuenta, además, con un repertorio honesto.

En la era de lo digital, saca este disco en formato físico. ¿Cómo ha variado la tendencia a lo largo de sus años de carrera?

Ha variado de la manera que todos hemos visto. Yo recuerdo el boom del formato CD a final de los años 80 del pasado siglo. Eso supuso que el nuevo formato quitara protagonismo al mercado del vinilo por lo que la era digital lo ha cambiado todo y creo que lo seguirá cambiando. Todos los sectores de la producción se han visto desenfocados, y el mundo de la música no es una excepción en este sentido. A pesar de todo, el disco físico gana muchísimo en calidad de sonido y yo confío en que aún quede público que aprecie ese detalle. Por eso sigo apostando por este formato.

En este nuevo disco ha contado con la participación de diversos artistas. ¿Tenía ganas de colaborar con compañeros de profesión? ¿Cómo surgió la oportunidad?

Pues surgió de una pregunta muy sencilla: ¿Cuánto hace que no veo a este tío? Ante lo que me di cuenta de que quería volver a ver a mucha gente para tomar unas cañas y, bueno, de paso, poder grabar un par de pistas. Así me podían quitar un poco de trabajo de encima. [Risas]

Lanza 'Ojalá mondo' con un nuevo sello, Los 80 Pasan Factura. ¿Qué le ofrece esta nueva colaboración con la empresa canaria?

Los 80 Pasan Factura hace una labor encomiable. Creo que no hay otro sello igual porque su gente se mete en todos los follones. La esencia de este equipo es amplificar el trabajo artístico realizado en las Islas y eso es maravilloso. Son muy profesionales y cuentan con algo imprescindible para mí: amor. Y es que en Los 80 Pasan Factura aman lo que hacen.

Tras varias décadas en el mundo de la música, ¿qué balance hace de su carrera?

Es difícil de responder porque depende del día podría decir una cosa u otra. Hay ocasiones en las que me puedo sentir satisfecho porque a lo largo de todos estos años he recibido mucho cariño y respeto en este oficio. Pero también es cierto que hay otras ocasiones en que las que me vengo abajo y pienso que nada ha merecido la pena y otras cosas por el estilo. Afortunadamente, predominan los días positivos.

¿Se queda con su etapa como miembro de grupos de música o con su trabajo como solista?

He estado muy poco tiempo formando parte de grupos pero es verdad que ha sido una experiencia genial. También es cierto que solito por estos mundos es como me he ido moviendo. Al final, no es que me quede con una u otra etapa de mi carrera, sino que todo esto es lo que he hecho.

¿Podrán ver los seguidores de Sito Morales 'Ojalá mondo' sobre los escenarios?

Lo verán y oirán, y espero que lo disfruten como lo haremos nosotros sobre el escenario. Ahora mismo estamos inmersos en la promoción del disco y, a la vez, estamos cerrando las primeras fechas y estudiando algunas posibilidades. Si saco un disco, tengo que defenderlo en directo, no entiendo de otra manera la farándula.