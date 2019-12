Bonnie Tyler y José Luis Perales visitarán Canarias con Mar Abierto

El Día

santa cruz de tenerife

Mar Abierto presenta a los dos primeros artistas confirmados que forman parte de su programación para el año 2020: Bonnie Tyler y José Luis Perales. La cantante internacional protagonizará una doble cita en Canarias en abril cuando actuará en el viernes 17 en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, y un día más tarde en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Se trata, así, de una oportunidad histórica de ver a una de la referentes de la música tras 50 años de trayectoria.

Por su parte, José Luis Perales, uno de los artistas más importantes de la historia de la música, hará las maletas para emprender su última gira y estará en Canarias con una doble cita el viernes 19 de junio en el Gran Canaria Arena de Las Palmas, y el domingo 21 de junio en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna. Las entradas para asistir a todos estos conciertos estarán a la venta a partir del lunes a las 12:00 horas en la web de Mar Abierto, www.festivalmarabierto.com y en www.tomaticket.es. Para el concierto de Tenerife también se pueden adquirir en la web www.pabellonsantiagomartin.net.

Bonnie Tyler ha vuelto a primera línea de la actualidad musical con nuevo disco Between The Earth And The Stars, en el que la artista se rodea de grandes compañeros y amigos para componer un trabajo diferente en el que participan estrellas rutilantes como Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb. Para dar a conocer estas nuevas canciones, Bonnie Tyler inició este año 2019 una gira de 24 conciertos que comenzó en abril y con los que pasó por diferentes países europeos, como Francia, Alemania, Holanda o Luxemburgo. En estas actuaciones presenta sus nuevas canciones pero tampoco se olvida de grandes éxitos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero. Con la llegada del nuevo año, la gira llega a España y tendrá una doble cita en Canarias.

Bonnie Tyler se puso a trabajar en un nuevo disco con la confianza de contar con compañeros que la habían acompañado desde el principio. El que fuera su bajista en los comienzos, Kevin Dunne, compuso algunas canciones, y también se rodeó de David Mackay, su primer productor, con el que sacó al mercado sus dos primeros álbumes, The World Starts Tonight (1977) y Natural Force (1978).

Por su parte, José Luis Perales anunció su gira de despedida recientemente junto a la publicación de Mirándote a los ojos, un compendio de tres discos y 35 canciones regrabadas bajo la producción de Pablo Perales. Baladas para una despedida arranca en España en mayo y recorrerá también toda la geografía americana.

José Luis Perales, el cantautor de habla hispana más cantado, más interpretado, más traducido del planeta sube al escenario lo muy conocido y lo no tan conocido de su carrera. Queda fuera de toda duda la grandeza artística de José Luis Perales, de sus millones de discos vendidos en el mundo durante cinco décadas, con más de cien discos de oro y de platino hasta la fecha, a los que se unen numerosos premios e innumerables versiones en inglés, francés alemán, italiano, ruso, griego, chino, japonés y árabe.

A pesar de sus reticencias a entrar en un estudio de grabación y a tocar frente al público, José Luis Perales sacó al mercado Celos de mi guitarra, que en dos semanas alcanzó el número uno en la lista de 40 Principales. Ese fue el éxito definitivo que le llevó a dejar el estudio de delineación en el que trabajaba y continuó componiendo a partir de ese momento.