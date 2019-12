Waor, músico del dúo natos y Waor: "Tenemos la culpa de que el rap haya dejado de ser solo música para raperos"

Ambos músicos presentaron ayer su disco Cicatrices en Las Palmas de Gran Canaria y llegan hoy al Aguere Espacio Cultural de La Laguna a las 20:30 horas.

¿Se puede considerar que su último trabajo, Cicatrices, es el más completo de su carrera?

Por lo pronto es, seguro, el disco que más trabajado está. Luego me imagino que es una cuestión de gustos, y que es todo subjetivo. Pero desde nuestro punto de vista es el disco más completo, en el que hemos medido más los detalles y en el que hemos invertido más tiempo de todos. No ha sido ir al estudio, grabar y olvidarnos, sino que hemos estado dando vueltas a los ritmos y a los arreglos. Hemos estado encima de la producción de los temas de una manera constante, y les hemos dedicado más tiempo a la escritura, por lo que yo creo que al final eso se ha visto reflejado en un disco que, por suerte, ha tenido una muy buena acogida.

Llama la atención cómo meten guitarras eléctricas en sus canciones, algo poco habitual en los músicos de rap.

Al final nosotros no somos muy puristas con los sonidos y nos gusta mezclar, fusionar, tocar todos los palos que nos pida el cuerpo y no pensar si esto es lo que se entiende estrictamente como rap o no. Nos llevamos de las sensaciones, de las emociones que nos transmiten los ritmos e instrumentos y, ¿por qué no meter una guitarra eléctrica?

Pero, ¿cuál diría que es el parecido y la diferencia de Cicatrices con los discos anteriores?

Se mantiene el que tenemos muy claro cómo es el rap que nos gusta e identifica, y se diferencia en que en este disco el sonido es más variado que en anteriores. Los otros a lo mejor tenían un sonido más compacto de principio a fin, sin grandes sorpresas de cara al oyente. Pero en este, sin perder la esencia de cómo nos gusta hacer la música, es mucho más rico estilísticamente. Hemos metido guitarras, como tú indicas, pero tampoco supone una sorpresa especialmente destacada para los que nos siguen. Pero sí que es el disco en el que hay más variantes en tonos y estribillos,

¿Cómo podrían resumir musicalmente sus siete trabajos discográficos hasta el momento?

Antes de publicar nuestro primer trabajo ya habíamos sacado varias maquetas en las que se reflejaba la esencia de esos tiempos. Así, aparte de los tres discos oficiales, tenemos unas grabaciones caseras que llevan los títulos de Por la jeta, Catarsis o dos volúmenes de Hijos de la ruina. Pero fue en el 2014 cuando sacamos nuestro primer álbum de estudio llamado Caja Negra, que marcó el inicio de todo. Aquel era un disco en el que reinaba la nostalgia y la oscuridad por encima de todo y donde pudimos colaborar con artistas de calibre de Cool o Cheb Ruben. El siguiente trabajo que lanzamos en 2015, llamado Martes 13, logró ser el ganador del Premio de la Música Independiente a mejor disco de Hip Hop de ese año. La fecha de su estreno, un martes, 13 de octubre, del año 2015, hace referencia al nombre del proyecto, que consta de 13 canciones y que supuso nuestra verdadera consolidación en el panorama nacional. Y, ahora, con este Cicatrices, logramos alcanzar unos retos artísticos que nunca nos habíamos impuesto.

Dicen de ustedes que son los responsables de llevar el rap a los grandes escenarios. ¿No había sido eso un mérito de Eminem, Jay Z o Kanye West?

Yo creo que, a nivel de España, tenemos la parte de culpa de que el rap deje de ser una música únicamente de raperos y se abra a las masas, al público genérico. Nosotros vemos el público de nuestros conciertos y no son solo raperos. Hay el mismo número de hombres que de mujeres, hay gente de cualquier clase social, desde punkys a pijos pasando por gente que no se ubica en ninguna tribu urbana, que lo único que tienen en común es que les gusta nuestra música y eso es una suerte. Creo que hemos sido de los primeros que hemos conseguido que nuestra música le llegue a gente que está fuera de los márgenes del hip hop y eso se traduce en una venta de entradas superior a si te ciñes a gente de una tribu urbana o de una estética muy definida.

¿Han tenido siempre un autocontrol absoluto de su obra?

Nosotros no tenemos contrato con ninguna discográfica ni distribuidora. Lo hemos hecho todo nosotros. Incluso en nuestros primeros conciertos hasta era yo el que estaba picando las entradas en la puerta. Ya, obviamente, tenemos un equipo detrás mucho mayor, pero seguimos teniendo el control absoluto de nuestra música. La toma de decisiones es absolutamente nuestra, no tenemos que rendir cuentas a nadie, ni nadie nos pide explicaciones. Lo que pasa es que cada vez nos tenemos que ocupar de más asuntos. Y por eso hay gestiones que tienes que delegar a alguien que sepa hacer ese trabajo mejor que tú. Ahora ya no me preocupo de llevar las entradas a los puntos de venta o de hacer las reservas en el hotel porque al final hay gente que se encarga de eso, pero nuestra autogestión es prácticamente total.

¿Y un grupo de rap exitoso qué opina del trap y el reguetón, que son los estilos que más están arrasando entre los jóvenes?

Creemos que hay cabida para todos. El trap y el reguetón son subgéneros del rap que parece que tienen ahora bastante acogida, sobre todo por parte de los medios porque les llama mucho la atención la imagen, la actitud, etc. Pero yo consumo música de esa porque, como en todos los géneros musicales, hay cosas de las que se puede aprender. Siempre hay cosas interesantes, y hay mucha mierda también, como en todo. En el rap también pasa, y en el pop y en cualquier género musical. Se trata de elegir cualquier género propio, mirar qué es lo que te gusta y qué es lo que no y por qué. Pero me parece bien que estén ahí. La gente quiere disfrutar y pasárselo bien.

Ustedes son conocidos por sus letras incendiarias, ¿pero usted es partidario de que los textos no sean ofensivos?

No voy a entrar a valorar lo que escribe cada uno. Yo escribo de las cosas que a mí me mueven, de las cosas que a mí me gustan, de lo que tengo dentro, y si los demás hacen lo mismo, y si lo que tienen dentro es esa agresividad y la canalizan de esa manera pues parece perfecto. Mejor eso que salir pegando tiros a la calle. Pero no me creo quien para juzgar el que escriban de un tema u otro. A mí no me molesta. De nosotros se dice que llevamos años revolucionando el panorama nacional a base de letras incendiarias, cercanas y sin pelos en la lengua. Puede que tengan razón pero lo cierto es que hemos conseguido hacerlo a través de recorrer un largo camino desde el mismísimo underground hacia el mainstream. Y ha sido un tránsito sutil en el que hemos ido marcando nuestras propias reglas manteniendo la esencia de un sonido que ha enganchado a nuestros seguidores.

¿Ustedes se han visto en la obligación de no poner algo que podría ser políticamente incorrecto?

No. Escribimos sin filtro y ponemos lo que nos sale de verdad, lo que nos pide el cuerpo. Solo buscamos estar contentos con nosotros mismo y no nos paramos a pensar en quién lo escucharais y qué van a pensar.

Otro aspecto que destacan es su curioso origen, ya que ustedes llegan al rap desde una posición poco habitual.

Tengo la carrera de Magisterio y por la música he dejado mi curro en dos colegios como monitor de apoyo a chicos con problemas. Pero yo creo que eso incluso nos ha servido para entrar con más rabia en este mundo. El haber tenido un trabajo en el que te enfrentas a situaciones complicadas debería de verse como una ventaja en cualquier ámbito.

¿Es Canarias uno de sus destinos favoritos?

A nosotros nos gusta mucho ir para allá. Tenemos amigos allí, nos sentimos como en casa. Quizás estamos un poco mal acostumbrados. Nos suelen tratar bastante bien a todos los sitios a los que vamos. Y Canarias no es diferente. Es gente muy pasional y eso se nota mucho en los conciertos. Ya es la tercera vez que viajamos a las Islas. Sabemos que se han vendido muchas entradas y tiene toda la pinta de que se van a agotar. Es un gustazo ir a Canarias y más con el mal tiempo que hay en Madrid.