La tinerfeña Irene Gil gana la final de La Voz Kids

La tinerfeña Irene Gil cosigue el trofeo de 'La Voz Kids' que otorga 10.000 euros de beca para formación musical y además, la oportunidad de grabar un tema musical con la productora Universal.

Las más de 1.000 personas del público de la Gran Final del programa La Voz Kids otorgaron la victoria tras las espectaculares actuaciones de los finalistas.

La actuación fue un derroche de potencia y espectacularidad que dejó al plató en silencio tanto en la actuación individual como la que realizó junto al cantante David Bisbal. Con 'And I am telling you I'm not going' de Jennifer Hudson, la joven cantante de 12 años quiso aprovechar la energía de su voz con una versión en la que dejó impactado al público. 'Ruido' fue el tema elegido para cantar junto a Bisbal que tuvo que brillar al mismo nivel consiguiendo silenciar a todo el plató.

Junto a Álvaro Soler, el invitado especial, cambió de registro y quiso que todo el público de La Voz Kids pudiera disfrutar y bailar al ritmo de 'Loca' en un triunvirato de actuaciones que la llevaron a ganar el popular concurso.

Irene Gil estaba también acompañada por su familia presente durante la final.