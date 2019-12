Una tinerfeña, en la final de La Voz Kids

Antena 3 emite este viernes por la noche, a las 21:10 horas, la segunda parte de la gran final de ' La Voz Kids '. Los cuatro finalistas de la edición regresan al escenario para volver a demostrar la valía que les ha llevado hasta el final del concurso. Además de cantar en solitario, los jóvenes artistas podrán disfrutar de estar acompañados por algunos de sus artistas favoritos. Entre ellos se encuentra Irene Gil, de 12 años y de Tenerife.

La joven talento transmitió su potencia vocal con una versión de ' Love on the brain ', de Rihanna en la primera parte de la final. Cada coach ya ha elegido a su candidato, pero serán las 1.000 personas de público de plató las que decidirán a través de voto electrónico.

Gil, ahora en el equipo de David Bisbal , comenzó en las Audiciones a Ciegas con ' Mamma knows best ' de Jessie J y optó por elegir a Vanesa Martín como su 'coach'.

Ya en la fase de las Batallas interpretó una versión de ' How deep is your love ', de Calvin Harris ft. Disciples junto con sus compañeros Miguel Martín y Laura Valle. Tras mucho pensarlo, Vanesa Martín optó por Laura, aunque con el sistema de robos del programa, que permite a otro 'coach' sumar uno de los talentos descartados, la tinerfeña pasó a formar parte del equipo de David Bisbal.