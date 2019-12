Llega al Guimerá el espectáculo que encandiló a la familia Jackson

Esta noche aterriza en la capital tinerfeña Forever: The best show about the King of pop ( Para siempre: el mejor espectáculo del Rey del pop). La primera oportunidad para ver en directo el show que encandiló a la familia del desaparecido Michael Jackson comenzará a las 21:30 horas en el Teatro Guimerá. No obstante, todavía habrá más ocasiones para presenciar un espectáculo que asegura cumplir a rajatabla lo que promete en su título. Mañana y el domingo habrá otros cuatro pases, previstos para las 18:00 y 21:00 horas cada uno de los días. Las entradas permanecen a la venta en los canales habituales del recinto cultural chicharrero.

Este espectáculo nació en 2011 y es una producción netamente española que ya ha recorrido medio mundo. El 25 de junio de 2009 falleció inesperadamente uno de los artistas más universales y recordados de la historia. Dos años después, el equipo de la producción se propuso rendir homenaje a su figura y trayectoria desde una óptica diferente. "Lo que lo distingue es la gran puesta en escena, el número de artistas (hay 24 sobre el escenario) y la calidad de los intérpretes. Pero, sobre todo, lo que nos diferencia de todos los demás es el concepto del espectáculo. No es un tributo, no pretendemos copiar a Michael Jackson, estamos entre un musical y una experiencia alrededor de su vida", explicó el productor y creador de Forever, Carlos López.

A punto de alcanzar la asombrosa cifra de 800.000 espectadores a lo largo y ancho de todo el mundo, la producción aterriza en Tenerife recién llegada desde Francia. "Hemos estado allí durante cuatro semanas y, a la vuelta, iremos a Alemania en enero y volveremos después a París", destacó.

Cuando apenas había arrancado la producción, hace ya más de nueve años, sus responsables invitaron al padre del mítico intérprete de Thriller a visitar y disfrutar de esta obra. "Es el único que hay en el mundo que está avalado por tres miembros de la familia Jackson: La Toya Jackson, su padre Joseph y su hermano Jermaine", recordó López. Todos estos familiares han depositado su confianza en la producción. "Los tres vieron el show, estuvieron conviviendo con nosotros y dijeron maravillas del espectáculo. Por eso lo han avalado", añadió.

El padre del cantante llegó a asegurar que Forever es "demasiado bueno para ser verdad" y que durante el espectáculo le había parecido como "si de verdad pudiera ver de nuevo a mi hijo sobre el escenario". Los hermanos del artista se manifestaron en idénticos términos. "No solo su talento y su música pueden verse en el show, su corazón está de nuevo allí. Me gustaría verlo en Broadway", valoró La Toya. "Todo el mundo hace un trabajo magnífico. Es grandioso", sentenció por su parte Jermaine Jackson.

La figura del cantante ha sido objeto de numerosos homenajes desde que falleciera trágicamente en su mansión de Neverland, pero los productores aseguran que ninguno de ellos ha llegado al nivel del que se podrá ver esta noche en el teatro santacrucero. "La gente va a vivir una experiencia única. Está hecho con mucho cariño, mucho mimo y mucho respeto hacia el artista", precisó el responsable de la producción. En Forever suenan todos los éxitos que han hecho de Jackson un artista inmortal, sus mejores temas y coreografías. "Mostramos su filosofía de vida y su obra completa", adelantó. Para conquistar al público internacional y cautivar a los familiares de Jackson, los creadores de la producción emplean proyecciones y "un montón de números que están creados con cariño y tienen una puesta en escena muy especial".

Once cantantes, otros tantos bailarines y cinco músicos devuelven al escenario, en directo, la banda sonora vital de medio planeta. "Es una fiesta, una celebración alrededor de la música de Jackson", insistió López. El nivel que alcanzan los protagonistas durante el espectáculo es realmente alto y para conseguirlo no hay más secreto que el hecho de contar con un "casting fantástico, una plantilla maravillosa, un equipazo de músicos y cantantes".

Forever, como explicaron sus responsables, no es un tributo al uso pero sí que de alguna manera revive al incombustible cantante de Black or White. "La gente va a poder ver a dos Michael en escena, uno es un bailarín y otro cantante", detalló López.

Tras estrenarse, Forever estuvo tres años girando por todo el mundo. En una segunda fase de esa gira, que comenzó hace año y medio, han pasado por los mejores escenarios del país y llenado recintos de Portugal, Alemania, Grecia y Francia, entre otros. "Es imposible de describir, hay que vivirlo. Llenamos allá donde vamos y la gente ha terminado despidiéndonos con aplausos de más de 20 minutos", concluyó el productor de Forever.