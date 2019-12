Mikel Izal: "Vamos a descansar; volveremos cuando estemos preparados"

Izal se despide de su gira Autoterapia en Tenerife el 11 de enero. El Pabellón Santiago Martín acogerá este concierto en el que, explica el cantante Mikel Izal, "nos despedimos de muchas cosas, muy grandes y muy especiales". El grupo fundado en 2010 ha alcanzado grandes cotas de éxito con este cuarto disco y lo quieren celebrar con los tinerfeños. "Que se unan a la fiesta", declara el cantante.

Tenerife será la última cita de la gira Autoterapia . ¿Cómo ha sido el tour hasta ahora?

Ni en nuestros mejores sueños imaginábamos una gira como la que nos ha regalado este álbum, y menos después de tres discos que funcionaron tan bien. Aspirábamos a mantener el nivel de Copacabana pero, además, hemos dado varios pasos adelante porque hemos contando con más recursos para hacer la gira que queríamos. Antes no teníamos tantos recursos logísticos, ni de tiempo, ni económicos. Pero ahora hemos podido llevar un show con todo lo que se nos ha ocurrido y todo lo que queríamos hacer. Ha funcionado y se han trasmitido las emociones que queríamos. La gente se ha divertido gracias a la originalidad que queríamos imprimirle al show. Además, no es un espectáculo al uso sino que tiene cierta narrativa. Por eso estamos preparando el final de la gira, que lleva por título El final del viaje, y que será un espectáculo diferente.

El disco y la gira reciben el nombre de Autoterapia . ¿Ha sido este viaje una terapia para el grupo?

Procuramos no pensar demasiado en esas cosas y disfrutar de lo que nos ocurre, que es un milagro. Nos dedicamos a lo que más nos gusta, que es la música, y no le damos muchas más vueltas a la cabeza. Solo damos vueltas para tratar de mejorar lo que le damos al público, eso sí. Pero no nos paramos a analizar demasiado los diferentes milagros que nos han ido sucediendo sino a disfrutarlo todo, que creo que es lo principal.

¿Qué tienen preparado para El final del viaje ?

Es la continuación y el desenlace de la gira que estamos realizando ahora mismo. La intención es que cualquiera que haya visto los conciertos de 2018 y 2019 vea algo nuevo ahora, y en eso estamos trabajando. Llevamos varias semanas preparándolo, con ideas nuevas y cosas que no hemos hecho en el escenario nunca, con pequeños cambios en el repertorio y alguna canción que no sonaba en esta gira. Además, se contará alguna historia diferente. Queremos un show que disfrute el público aunque nos haya visto durante este año y que ponga el punto final a esta gira que ha sido espectacular. Queremos que el final esté a la altura de lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos dos años.

Se trata de una gira ambientada en el espacio. ¿Es el reflejo del deseo del grupo de huir del planeta?

[Risas] No, la culpa la tiene el videoclip de la canción La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo. Nuestro equipo audiovisual tuvo el gran acierto de lanzarse con una técnica que es la de muñecos de silicona animados en stop motion de la mano de los estudios Hiru Animation, en Valencia. Es una pasada de videoclip que yo animo a ver a todo el mundo porque es un gustazo para la vista. Ese universo nos invitó a no desaprovecharlo y hemos usado esa estética espacial que nos regalaron para basar en ella la historia de esta gira. Así se fue desarrollando el guion del concierto, mezclando aspectos cinematográficos con los musicales. El final del viaje es el desenlace de esta película, es una vuelta de tuerca. Pero no voy a revelar todos los detalles porque no queremos que la gente sepa lo que se va a encontrar.

Precisamente Hiru Animation ganó con este videoclip el premio a Mejor Animación Iberoamericana de Encargo en la segunda edición de los Premios Quirino, celebrados en Tenerife en abril.

Sí, nos alegramos mucho por todo lo bueno que les está pasando. Han ganado más galardones además de este. Nosotros sentimos que hemos puesto un granito de arena para su trabajo y llevamos nuestra aportación con orgullo porque nuestra música suena alto. Fue un trabajo espectacular, de muchos meses, y todo lo bueno que les pase es poco.

Siempre le han dado una gran importancia a los videoclips.

Sí. La música es un sector complicado y con mucha competencia. Desde que empezamos en 2010 pensamos que todo había que hacerlo lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades. Los primeros años no había recursos para hacer grandes producciones pero siempre intentábamos que lo poco que pudiéramos gastar estuviera bien invertido. La idea para los videoclips es que fueran lo más atractivos posible porque cosas como esas harán que la música en este país sea grande.

¿Cómo surgió la colaboración del violinista Ara Malikian en la canción que da título al disco, Autoterapia ?

Somos muy ingenuos y soñadores. Soltamos ideas en el estudio de grabación y, aunque parezcan imposibles, tratamos de llevarlas a cabo. Nos dijimos que por qué no tocar una canción con Ara y a él le encantó la idea. Se acercó a nuestro estudio e hizo magia con sus manos. Es una persona muy humilde y un artista de arriba a abajo. Trajo muy buen rollo. Todo el mundo sabe lo bien que toca el violín, pero hay que destacar sobre todo cómo improvisa: genera sonidos propios de maravilla, como las melodías que improvisó para nuestro disco.

¿Le quedan a Izal muchas ideas locas por hacer realidad?

Siempre hay ideas que quedan en el tintero pero no las diremos.

¿Tiene el grupo nuevos proyectos en el horizonte?

El fin del viaje va a ser complejo y aún está por fabricar, así que estamos metidos de lleno en ese trabajo. Luego creo que necesitamos respirar y descansar. Después de esta gira vendrá un descanso necesario porque han sido diez años sin parar. Parece que han pasado volados pero han sido de una gran intensidad. No sé si recuerdo algún proyecto musical al que le hayan pasado tantas cosas en diez años y eso hay que reposarlo. Es bueno alejarse un poco del camino en un momento dado para regresar luego con ganas, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descansar tras diez años y volveremos cuando estemos preparados para seguir con el mismo nivel de intensidad que tenemos ahora y que es el que debemos tener.

¿Y ese descanso también incluye el mundo de la literatura, al que también se dedica usted?

También necesito descansar la cabeza en ese aspecto, sobre todo porque corro el riesgo de repetirme y eso es algo que jamás me he permitido. Siempre que he escrito una canción, quería hacer una canción nueva y probar cosas que nunca hubiera hecho, a todos los niveles, y lo mismo en la literatura. Mis relatos no tienen nada que ver entre ellos, ni los relatos con la novela y para estar fresco hay que descansar y creo que ahora es el momento, después de esta gira.

Ya han actuado antes en las Islas. ¿Cómo es el público canario?

Somos un grupo que ha tenido la fortuna de ser muy bien recibido allá donde vamos. El nivel de intensidad de la gente que nos sigue es extraordinario, es nuestra gran bendición, y es lo que hace que cada concierto sea inolvidable. Incluso para los acompañantes que no conocen el grupo, que nos dicen que flipan. Es una fiesta contagiosa. Hace algo más de un año estuvimos en Arona y fue un conciertazo. Me acuerdo perfectamente, fue al atardecer y fue precioso porque la gente se involucró un montón. Tenemos la suerte que eso nos pasa en cualquier lado, incluso cuando hemos salido a Europa.