2020 llega a Tenerife con música de baile

Las tradicionales fiestas de Fin de Año se han reinventado en los últimos años. Lejos de los cotillones y los tradicionales éxitos pachangueros, las apuestas actuales se han reconvertido en una suerte de minifestivales de música de baile que no tienen nada que envidiar a los grandes eventos veraniegos a los que los tinerfeños empiezan ya a acostumbrarse. Para pasar una noche diferente y darle la bienvenida a 2020, la productora Farra World apuesta por un cartel plagado de grandes DJ en la trasera del Auditorio de Tenerife. El Ocean Club, por su parte, invita a regresar a los felices años 20.

Tenerife se prepara para despedir 2019 y darle la bienvenida como se merece a 2020. La oferta musical para la noche más especial del año parece tener, al menos en la capital tinerfeña, a una protagonista principal: la música de baile.

Farra World, una de las productoras más importantes del Archipiélago -responsable de festivales tan consolidados en la oferta veraniega como el Sunblast, I Love Music y Ritmos del Mundo- ha asumido el reto de preparar una despedida del año por todo lo alto. Para ello ha preparado Día Uno, un evento con un cartel compuesto por once artistas procedentes de varios puntos del planeta. Este encuentro musical tendrá lugar el 31 de diciembre, a partir de las 00:30 horas , en la trasera del Auditorio de Tenerife. Cuarteto y Juicy M encabezan el listado de celebridades que se subirán a uno de los dos escenarios habilitados por la organización. Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar también de las sesiones de Glow in the Dark, Héctor Couto, Francisco Allendes, Marca Maya, Conjurer, Juacko, DJ2D2, Drummer y Fat-Boys.

Las entradas, que pueden adquirse a partir de 45 euros, se pueden comprar en la web www.diauno.vip y en los siguientes puntos físicos de venta: Jack &Jones (centros comerciales Meridiano y La Villa), Fitenia (en Santa Cruz y La Laguna) y el Siam Mall.

Además de las instalaciones habituales en los eventos de Farra World, este año esta fiesta de Fin de Año contará con nuevas zonas de ocio: espacio chill out y reservados Vips. La duración de los conciertos y sesiones musicales está prevista hasta las 7:00 horas de la mañana del primer día del año.

Otro de los eventos de este tipo previstos para la velada del 31 es Flashback, que tendrá lugar en el cercano Ocean Club, junto al Parque Marítimo. En esta fiesta la organización propone un homenaje a los años 20 y la sala capitalina se dividirá en dos espacios diferenciados, uno con música comercial y otra con sonidos más alternativos entre los que se repartirán los nueve artistas que Flashback ha seleccionado para la ocasión.