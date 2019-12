Pau Donés regresa al escenario con dos conciertos solidarios

El líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, no piensa permitir que el cáncer sea el protagonista de su vida, de manera que, aunque lleva un año alejado de los escenarios para estar más cerca de su familia mientras sigue con el tratamiento, continúa componiendo canciones y el 23 de diciembre ofrecerá dos conciertos.

Estos dos conciertos extraordinarios tendrán lugar en la sala Luz de Gas de Barcelona, el primero a las 19.00 horas y el segundo a las 21.30 horas, y en ellos Jarabe de Palo repasará sus temas más conocidos.

Serán dos espectáculos solidarios, cuya recaudación irá destinada a apoyar la investigación del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) de Barcelona, en los que actuarán los 19 músicos que han pasado en algún momento por la banda.

Para esta "gran fiesta", Pau Donés viajará a Barcelona el día anterior desde California, donde lleva un año "desconectando" porque "estaba un poco quemado", ha confesado en una entrevista con la Agencia Efe.

"Me ha sentado muy bien este año lejos de casa", ha asegurado el músico, que ha cambiado totalmente de vida y ahora, según cuenta, "me levanto pronto, hago el desayuno de mi hija, le preparo la comida que se lleva al instituto y después me voy a la playa a hacer surf".

También tiene otras obligaciones más desagradables, como seguir sometiéndose a sesiones de quimioterapia y mantener la lucha contra el cáncer que le diagnosticaron hace casi cinco años.

Pero Donés no quiere caer en el pesimismo ni permitir que el cáncer sea el centro de su vida, así que prefiere destacar que ha pasado "de hacer vida de músico a hacer vida de padre, y la verdad es que es un gustazo. No sé que pasará más adelante, pero el año que viene seguiré aquí, eso es seguro", ha revelado.

Donés tenía ganas de "desconectar del negocio de la música", pero no de la música, así que durante el último año ha seguido componiendo canciones con su inseparable guitarra. "No sé que haré con estas canciones, supongo que acabarán formando parte de un disco, pero no sé cuándo. No quiero hacer planes", asegura al respecto.



"Vivo el día a día"

"No estoy interesado en lo que pasará mañana, vivo el día a día, lo digo en serio", y añade: "Estoy interesado en no morirme, eso seguro, pero eso no va a pasar de momento, el tratamiento está yendo bien".

Tan bien que tiene energías suficientes como para coger un avión trasatlántico el domingo y ofrecer dos conciertos el lunes en Barcelona, sin tiempo de superar el jet lag. "Ya descansaré después", durante las Navidades que tiene previsto pasar con los suyos en Cataluña, antes de volver a su soleada California a componer canciones y cuidar de su hija, explica Donés.

Otra de las actividades habituales de su nueva vida es ver conciertos de otros músicos y "la verdad es que cuando estoy entre el público me entran muchas ganas de subir al escenario", reconoce.

Por eso, está ansioso por ver a su público en el concierto de Barcelona, "que va a ser muy especial porque irán pasando por ahí todos los músicos que alguna vez han tocado con Jarabe de Palo. Los seguidores de siempre van a flipar".

Después retomará la calma de su nueva vida, aunque sabe que "esto no va a durar siempre" porque "antes o después me entrarán ganas de liarla" y "Jarabe de Palo volverá seguro alguna vez, aunque no sé cuándo".



Aportaciones para la investigación oncológica

El compromiso de Pau Dones con Jarabe de Palo sigue vivo, igual que mantiene su pacto con la investigación oncológica, a la que dedica un concierto cada año, en el que la recaudación de la entrada va destinada al cáncer y, además, dispone de una llamada fila cero donde aportar las contribuciones voluntarias, en la cuenta de La Caixa: ES33 2100 5000 5102 0021 4086.

El concierto benéfico es la mejor manera que el cantante ha encontrado para poner su granito de arena en la lucha contra la enfermedad, porque, "además de conseguir dinero para la investigación, sirve para hablar abiertamente del tema y desestigmatizarlo".

"El cáncer ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad peligrosa, porque ya no siempre mata y, algún día, será una enfermedad crónica con la que se podrá convivir", vaticina.

"Quizás los avances en la investigación no lleguen a tiempo para mí, pero llegarán para otros y hay que seguir luchando", concluye Pau Donés.