El equipo tinerfeño tras la foto más viral de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja está de actualidad. Tras su paso por el programa de Telecinco Supervivientes entre los meses de abril y julio de este año, la tonadillera vuelve a generar expectación ya que pronto se estrena como jurado del programa Idol Kids. Todo esto lo combina, además, con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Enamórate, el mejor regalo de Navidad que se le ha ocurrido para entregar a sus seguidores. Y para anunciar su nuevo lanzamiento ha elegido una fotografía realizada por dos profesionales tinerfeños.

El maquillador y peluquero Alberto Dugarte y el fotógrafo Adasat Barroso han sido los encargados de dar forma a una de las imágenes más virales de la folclórica y que ha protagonizado muchas de las portadas de las revistas de las últimas semanas. Este tándem formado por los dos profesionales tinerfeños se ganó el cariño y respeto de la cantante, quien se ha mostrado encantada con el resultado final y que no descarta volver a repetir con estos dos profesionales.

El santacrucero Alberto Dugarte se ha convertido en el estilista de las estrellas de Telecinco, donde trabaja desde hace más de tres años. Tras el éxito de las fotografías de Isabel Pantoja, el tinerfeño centra sus horas en tener listos los estilismos para la retransmisión de las campanadas donde se encargará de vestir a Paz Padilla y Jesús Vázquez. Así, afirma que será la primera vez que pasará Fin de Año lejos de su tierra. Y es que el 24 y el 31 de diciembre y Carnaval son fechas señalas en rojo en el calendario de Dugarte, quien siempre vuelve a casa para vivir entre los suyos esas fiestas.

Dugarte trabaja en productoras de televisión y agencias de moda desde hace una década aunque antes estuvo durante cuatro años haciendo giras por el mundo con cantantes españoles. Ha trabajado durante más de tres años en uno de los programas de televisión de mayor audiencia en España, Sálvame. En este espacio se ha dado a conocer por las sorprendentes caracterizaciones que realiza a los colaboradores. Además, en la actualidad afronta otro gran reto puesto que ha sido nombrado director de maquillaje y peluquería de Idol Kids, el nuevo programa de talentos de Telecinco en el que Isabel Pantoja participa como jurado.

Por su parte, Adasat Barroso es de Guía de Isora y también se trasladó a Madrid hace más de diez años. El canario -quien ha trabajado en más de una ocasión con la revista Con Estilo, que se entrega de manera mensual junto con el periódico EL DÍA-, ha publicado sus editoriales de moda en diferentes medios nacionales e internacionales y ha trabajado para empresas como Inditex fotografiando a prestigiosas modelos, cantantes, actrices y bailarinas. Así, aunque a lo largo de todo este tiempo ha tenido la oportunidad de trabajar con estrellas de lo más variadas, reconoce que la experiencia con Isabel Pantoja ha sido de lo más especial, por lo natural y profesional que se mostró la tonadillera durante la sesión de fotos, que se prolongó hasta las tres de la mañana.

Esta sesión surgió tras una conversación entre Dugarte y Pantoja. "Hablando con ella es evidente el espíritu renovado con el que ha llegado a España tras su participación en Supervivientes. Ahora está renovada y parece mucho más joven", relata el estilista, quien le propuso plasmar este nuevo halo en una sesión fotográfica. Enseguida pensó en Adasat Barroso porque "trabajo con él desde hace 13 años, desde que vivíamos los dos en Tenerife y jugábamos a ser maquillador y fotógrafo". "Ahora nos juntamos siempre que podemos", concluye.

Fácil trabajo

Los dos tinerfeños destacan la predisposición de la tonadillera a realizar estas fotografías y que desde el primer momento se dejó hacer, sin cuestionar el trabajo del equipo. "Es una muestra de lo sencilla que es a pesar de la fama, y del espíritu renovado, las fuerzas y las ganas con las que afronta la vida en esta nueva etapa", relatan.

Barroso empleó en las imágenes de Isabel Pantoja sus señas de identidad. Así, para explotar al máximo la belleza de la cantante, empleó una luz sencilla y pocos artificios, para sacar lo mejor de la tonadillera. Aunque realizaron fotografías con varios estilismos ideados por Dugarte, en todos buscaron darle un nuevo aire a la folclórica. "No queríamos nada que recordara a Isabel Pantoja, sino que queríamos dotarla de una imagen mucho más sencilla y moderna, sacarla de su zona de confort y ofrecer un nuevo aspecto", relata el fotógrafo quien añade que la imagen que ha salido publicada ahora "es de las normalitas. Mi foto favorita aún no ha visto la luz y quedan otras que darán mucho que hablar".

El equipo sabía del revuelo que generarían estas imágenes por el mero hecho de que Isabel Pantoja saliera en ellas. "Sabíamos que tendrían repercusión pero no esperábamos tan buena acogida", afirma Dugarte, quien añade que "estamos muy felices por el boom que ha supuesto y por las amables palabras que no ha dedicado Isabel al relatar cómo se hizo el trabajo".

La primera de muchas

Los profesionales tinerfeños no tienen más que palabras amables para Isabel Pantoja. "Me parece maravillo cómo trató a todo el equipo porque nos dio una lección de educación y profesionalidad" afirma Dugarte, y Barroso añade: "Fue una maravilla trabajar con ella porque confió en mí en todo momento. De hecho, no quería ver las fotos una vez que terminó el trabajo porque estaba muy tranquila con lo que estábamos haciendo".

No obstante, los jóvenes tinerfeños se guardan para sí las cálidas palabras que les ha dedicado Isabel Pantoja en privado. Sea como fuere, parece que se va a seguir hablando de esta nueva imagen de la tonadillera, en la que el talento canario ha jugado un papel fundamental, dada la profesionalidad y las buenas ideas que derrochan esta pareja de estilista y fotógrafo.