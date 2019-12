Quantum Ensemble y los alemanes Fauré Quartett muestran 'Texturas'

Quantum Ensemble presenta en concierto Texturas, un programa con obras de los compositores George Enescu, Paul Dukas y Gabriel Fauré. La cita en el Auditorio de Tenerife será hoy, a las 19:30 horas, en la Sala de Cámara del espacio cultural y contará con la participación del conjunto de cuerda y piano alemán Fauré Quartett. Una hora antes del concierto y con entrada libre hasta completar aforo, la misma Sala de Cámara acogerá una charla previa que contextualizará el programa Texturas a cargo del profesor de la Universidad de Leeds Víctor Durà-Vilà.



Las entradas pueden adquirirse en los canales habituales de Auditorio de Tenerife: en taquilla, a través de www.auditoriodetenerife.com o por teléfono en el 902317327. El concierto comenzará con el cuarteto nº 1 de George Enescu y cerrará con el también primer cuarteto del que había sido profesor de composición de este en el Conservatorio de París, Gabriel Fauré. Para la mitad del concierto Quantum Ensemble ha encargado al compositor Pablo Díaz el arreglo para violín, clarinete, viola, violonchelo y piano a cuatro manos de una de las obras más reconocibles del repertorio francés: El aprendiz de brujo, de Paul Dukas.

Banda Sinfónica

La Banda Sinfónica de Tenerife celebra hoy también, en el Teatro Guimerá de la capital chicharrera, el tradicional concierto extraordinario junto al Coro Municipal de Voces Blancas. La cita empezará a las 20:00 horas con la interpretación de varios temas musicales a cargo de la Banda Sinfónica, bajo la dirección de Felipe Neri Gil Marrero. El programa incluye las composiciones A most wonderful Christmas, de Robert Sheldon y con intervención de la soprano Candelaria González; Regálame esta noche, de Roberto Cantoral; Non, je ne regrette rien, de Charles Dumont con la intervención del tenor Pedro Manuel Afonso; No me conoces, de Fernando Arias Cabello y Nino Bravo en concierto, de Manuel Calero García.

Las entradas, al precio de 5 euros, se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Guimerá y a través del número de teléfono 922609450.