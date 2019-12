Varias pantallas permitirán disfrutar del Concierto de Navidad en todo Santa Cruz

El Concierto Extraordinario de Navidad de Puertos de Tenerife podrá seguirse en diferentes zonas de la capital gracias a la instalación de diversas pantallas que se podrán encontrar en las calles de Santa Cruz de Tenerife. La XXVI edición de esta cita navideña llegará así a un mayor número de personas y permitirá además disfrutar del nuevo espacio de ocio de la Plaza de España, abierto al público el pasado mes de octubre. La Autoridad Portuaria, en colaboración con la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de La Laguna, instalará pantallas en este y otros puntos de la capital para que todo aquel que se quede sin entrada pueda disfrutar de esta nueva edición del concierto ofrecido un año más por la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST).



Ballets de Tenerife y la OST protagonizarán este Concierto de Navidad, que en esta ocasión cuenta con el lema Danzas de Europa. Un total de 16 piezas musicales compuestas durante los siglos XIX y XX serán las auténticas protagonistas de esta cita el próximo 25 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en la Dársena de los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Será la primera vez que la música de la formación tinerfeña esté acompañada en esta velada por el baile, que en esta ocasión estará interpretado por cuatro parejas que saldrán al escenario hasta en cinco ocasiones. El director principal de la Sinfónica de Tenerife, Antonio Méndez, participará por primera vez en esta cita musical mientras que el Coro Infantil del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por Juan Ramón Vinagre, repetirá sobre el escenario del Puerto chicharrero.

El concierto del próximo día 25 contará con un repertorio compuesto por piezas como la Danza Húngara número 1 de Johannes Brahms; el final de la obertura de Guillermo Tell, de Gioacchino Rossini; la Danza Eslava número 7, de Antonin Dvorak; y la Polonesa de la ópera Eugenio Oneguin, de Chaikovski, entre otras obras. De este modo, el recorrido musical por Europa comenzará en Austria a través de Johann Strauss II, y se extenderá por Alemania, Rusia, Escandinavia, Eslovaquia, Noruega, Dinamarca, Francia e Italia para terminar en España con La vida breve, de Manuel de Falla, y, como no podía ser de otro modo, el Pasodoble Islas Canarias, que volverá a sonar un año más junto al mar para despedir el Día de Navidad .

La OST pondrá en escena algunas de estas piezas con la coloración de Ballets de Tenerife. Además, el director insular de Cultura del Cabildo de Tenerife, Leopoldo Santos, adelantó ayer que el Coro Infantil del Conservatorio de Música subirá al escenario para interpretar algunos temas más, aunque no quiso adelantar cuáles serán estas sorpresas que se podrán disfrutar dentro de una semana.

No obstante, el director insular de Cultura indicó que, este año, "el objetivo era que el programa resultase atractivo y dinámico y por eso creemos que hará las delicias de todos". Y es que, adelantó, el repertorio está compuesto por piezas "que están en el oído de todo el mundo".

Un año más, el Concierto de Navidad será gratuito pero es necesario que el público cuente con las invitaciones que emite la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para acceder al Puerto. Estos pases se podrán recoger a partir de hoy en los establecimientos de Coarco y en el Centro Comercial Nivaria de la capital chicharrera, con un máximo de dos entradas por persona. En total, se estima que acudan a esta cita entre 15.000 y 16.000 personas que podrán acceder al recinto del concierto desde las siete de la tarde a través de dos rampas ubicadas frente al Cabildo de Tenerife, una más que el pasado año.

Repercusión mundial

La XXVI edición del Concierto Extraordinario de Navidad será retransmitido por Radiotelevisión Española y la señal será distribuida tanto a nivel regional, a través de Radio 1, como a nivel nacional, con Radio 5, e internacional, gracias a Radio exterior de España. Todo este despliegue permitirá que la cita navideña llegue a una audiencia potencial de 420 millones de personas. El director de RTVE en Canarias, Domingo Álvarez, indicó ayer que un año más el canal internacional "hará el esfuerzo" de situar el concierto en la parrilla de cada continente en horario de máxima audiencia "para que sea seguido y para que mantenga el prestigio y el respeto que se merece".

Se trata del sexto año consecutivo que RTVE colabora para dar a conocer este concierto en todo el mundo y González adelantó que este acuerdo se mantendrá al menos hasta 2022 puesto que el convenio de colaboración ya ha sido firmado entre el medio de comunicación y la Autoridad Portuaria santacrucera. "Nuestro medio siempre ha tratado de mejorar la propuesta para dar a conocer este concierto y creo que lo estamos logrando. Los datos así lo demuestran porque siempre hemos ido en progresión y ahora estamos consolidando esta apuesta", relató.

Además de llegar a millones de personas a lo largo de todo el mundo, este concierto presume también de tener un carácter solidario. En este sentido, es importante la colaboración que lleva realizando desde hace ocho años la Fundación DISA, que en esta ocasión donará hasta 20.000 euros a la Asociación Iniciativas Humanas para impulsar el proyecto de acompañamiento a mayores en Tenerife.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, quiso agradecer la presencia de hasta 75 empresas colaboradoras que hacen posible cada año la celebración de esta cita y lamentó que no se pueda aumentar el aforo de este concierto por motivos de seguridad puesto que "sabemos que hay más demanda y que las 15.000 plazas se quedan cortas", indicó. No obstante, recordó que la instalación de pantallas en la Plaza de España y en otros puntos de la capital permitirá que el talento de la OST y sus acompañantes sobre el escenario llegue a mucha más gente que en años anteriores.

González afirmó que "no cabe duda de que este Concierto de Navidad supone un medio de promoción para Tenerife y para toda Canarias" porque, añadió, "no en muchos sitios se puede celebrar un concierto al aire libre de estas características un 25 de diciembre y con 22 grados de temperatura". De este modo, destacó el interés que despierta este concierto entre los turistas: "Tenemos constancia de un crucero que ha ampliado su estancia en el Puerto para que sus pasajeros puedan acudir al Concierto de Navidad". Por último, añadió que "esta no es más que otra muestra del objetivo que se ha marcado el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y que no es otro que acercarse a los ciudadanos, a través de actividades e intervenciones que faciliten el acceso".

La alcaldesa de la capital chicharrera, Patricia Hernández, también acudió a la presentación de esta nueva edición del concierto y recordó que este nació hace ya 26 años como un acto puntual, como un regalo del Puerto a Santa Cruz por el 500º aniversario de la fundación de la ciudad y añadió que, "26 años después, estamos con más fuerza que nunca". Asimismo, expresó que "es una cita que no solo se ha consolidado en el tiempo, sino que ha ido creciendo porque para miles y miles de personas, esta es la cita anual de la música clásica por excelencia".

Y es que la regidora socialista explicó que este concierto ha acercado este estilo musical al gran público, que cada año espera que llegue el 25 de diciembre para disfrutar del talento de la Sinfónica de Tenerife. Por otro lado, Hernández explicó que esta cita favorece la mejora de la oferta cultural en la capital y que cada año recibe más público puesto que sabe combinar "la buena música, con un ambiente inigualable y todo cerca del mar".

Por último, la consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, afirmó que este concierto "se está convirtiendo en un hito más y más relevante cada año que pasa y es un elemento que ha sabido consolidarse con el paso del tiempo". En este sentido, Rivero destacó la "trascendencia y proyección" con las que cuenta la cita musical que cada año consigue ser "del agrado de todos" gracias a la participación de invitados de honor, como es el caso este año del Ballet de Tenerife y del Coro Infantil del Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife.