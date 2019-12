Debut de Pedro Halffter y la Sinfónica

El Auditorio de Tenerife acoge una única función de 'El dictador' y 'El emperador de la Atlántida'.

Este año se conmemora el 81º aniversario del inicio del "comienzo del terror", tal y como lo denomina el director musical Pedro Halffter. En el mes de noviembre de 1938 tuvo lugar la conocida como la Noche de los cristales rotos, que fue el inicio de uno de los genocidios más grandes del mundo, en el que murieron millones de personas a manos de los totalitarismos europeos. Ocho décadas más tarde, el compositor y director de orquesta Pedro Halffter se sube al escenario del Auditorio de Tenerife para poner en escena dos óperas que tienen como protagonistas a Benito Mussolini y a Adolf Hitler, Der Diktator ( El dictador) y Der Kaiser von Atlantis ( El emperador de la Atlántida) con el objetivo de que sirvan, de paso, "como aviso contra los actuales xenófobos y racistas que hoy resurgen, en Europa y en todo el mundo".

Este programa doble versión concierto se representará en una única función esta tarde, a partir de las 19:30 horas. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Auditorio, a través de www.auditoriodetenerife.com o por teléfono en el 902317327. Se trata de dos óperas que duran 25 y 50 minutos y que, tal y como explica Halffter, están "llenas de significado; nos harán reír y nos sorprenderán por su dramatismo y por su fuerza".

El experto destaca la "excelente calidad de todos los cantantes" que participan en esta puesta en escena -un total de ocho-, así como "la belleza de la música y el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife que están tocando extraordinariamente bien y que están muy implicados". Por todo ello, invita a todo el público a acudir a esta representación única. Y sobre todo al público joven porque se trata de óperas que abordan temas como el mal uso del poder, la discriminación de la mujer y los genocidios. "Son todos aspectos que nos muestran que no aprendemos y no hemos cambiado pero todo envuelto en un mensaje muy bello", afirma.

La Sala Sinfónica del Auditorio acoge esta propuesta que reúne dos óperas escritas por compositores austríacos de la primera mitad del siglo XX, que bajo la lupa del sarcasmo abordan el tema del poder totalitario. Ernst Krenek compuso El dictador en 1928, cuando el fascismo ya estaba implantado en Italia. En esta ópera trágica en un acto se pone en escena la atracción irresistible del poder populista, representada por un personaje que muchos vieron inspirado en la persona de Mussolini.

Por su parte, El emperador de la Atlántida es una ópera en un solo acto con música del compositor austriaco Viktor Ullmann -quien falleció en la cámara de gas de Auschwitz- y libreto en alemán del poeta Peter Kien, compuesta en 1943 durante el cautiverio de ambos por sus orígenes judíos en el campo de concentración de Theresienstadt, en la República Checa. La obra narra cómo un tirano, retrato satírico de Hitler, aboca a la humanidad a una cruel masacre empujando a la misma Muerte a ponerse en huelga.

En este caso, se conservan escasos documentos con la ópera original, tan solo la partitura manuscrita de Ulmann y la fotocopia de un libreto manuscrito por Kien. Pero estas fuentes no coinciden entre sí, por lo que es difícil saber cuál fue la versión final de la ópera. Tras algunas modificaciones, en 2016 el compositor madrileño -que es el director artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla- realizó la orquestación de esta obra para llevar a cabo su estreno en España.

Pedro Halffter afirma que "no creo que ninguno de los dos compositores tuviesen una ambición visionaria" al escribir estas óperas y lamenta que la sociedad no haya "mejorado para nada, porque hoy por hoy nos podemos encontrar con situaciones, no tan terribles como un campo de concentración, pero sí análogas en cierto modo". No obstante, celebra que "los países en los que se puede representar esta combinación son aquellos en los que existe libertad y democracia pero si hacemos un ejercicio mental sería muy interesante estudiar en qué países no se podrían representar estas óperas y dónde sería un problema plantear un proyecto así". Sin embargo, el músico va más allá y reflexiona: "La sociedad del siglo XXI considera que muchas cosas son imprescindibles cuando en realidad no lo son. En cambio, en los lugares en los que todas las cosas han sido sustraídas, escritores y compositores arriesgaban su vida por escribir ópera y eso nos debe hacer recapacitar".

Pocas veces se han interpretado sobre el escenario El dictador y El emperador de la Atlántida y Halffter afirma que "dan muchas ganas de tocarlas porque, por ejemplo, El emperador de la Atlántida es muy bonita, más allá de lo oculto y misterioso que tienen. Y es que uno no puede trasmitir un mensaje tan obvio cuando tiene entre el público a los directores de la prisión. A pesar de todo, esos mensajes están ahí y eso es lo bonito".

En este sentido, el director musical lamenta que, en la actualidad, no haya tiempo para investigar y pensar. "Queremos que se nos de todo hecho en un mensaje simple y por eso es tan relevante la importancia de los escritores, de los periodistas o de los músicos porque existe una parte de la sociedad que quiere recibir un mensaje complejo y contrastado porque, en un momento en el que todo es blanco o negro, las personas que son capaces de dar una visión global y bien informada confía en que el público al que va dirigido el contenido sea culto", relata el director musical.