"Las obras muestran hasta dónde está dispuesto a llegar un músico"

¿Cómo está siendo este primer contacto con la OST?

Han tomado este proyecto con mucha ilusión y se les ve muy motivados. Hemos tenido una conexión muy positiva, no solo desde el punto de vista musical sino también desde le punto de vista humano. He buscado que se involucren en el argumento. Les explicaba estos días que este es un proyecto en el que se reivindica nuestra figura como músicos. En el primer ensayo les conté que el arte y la música son imprescindibles y queda demostrado en este concierto, sobre todo en la ópera de Ullmann, escrita en un campo de concentración. Para mí es enormemente reconfortante poder hablar con una orquesta y transmitirles esa motivación porque nuestro trabajo a veces no se ve recompensado en la sociedad. Pero precisamente lo que queremos es transmitir nuestra visión de que sí que podemos aportar cosas fundamentales.

¿Cómo surge la posibilidad de traer estas óperas al Auditorio?

En 2015 recibí un encargo del Teatro Real de Madrid para dirigir y orquestar la ópera Der Kaiser von Atlantis. La idea era hacer una nueva orquestación que viene avalada por los editores del propio Ullmann. Pensamos que es una ópera que necesitaba una revisión y queríamos plantear qué hubiera ocurrido si Ullmann hubiera escrito esta ópera en libertad. Comenté este proyecto con el intendente de Ópera de Tenerife, Alejandro Abrante, y en seguida se mostró entusiasmado porque realmente es una combinación de óperas que son dos retratos realizados contemporáneamente, mientras los dos personajes estaban vivos. Una es un retrato sarcástico de Mussolini y el otro es de Hitler y son dos personajes absolutamente catastróficos para la historia de Europa.

Se trata de dos óperas que se han interpretado muy poco.

Sí, y esto sí que es importante: la partitura original se predio prácticamente por completo y solo se recuperaron algunas partes, así que no queda muy claro cómo era la orquestación. Lo que sí se sabe es que se representó el ensayo general y todos los participantes fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz al día siguiente. Eso demuestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos músicos por comunicar lo que ellos consideraban fundamental. No escogieron un tema cualquiera sino que hicieron una sátira de una persona que les estaba conduciendo precisamente a esa situación.

Y a pesar de que no se trata de óperas muy conocidas, ¿el público podrá entender bien la historia?

Las van a entender perfectamente porque la situación política y personal de un campo de concentración no está reñida con la belleza. La música de estas óperas es maravillosa y eso lo quiero poner en valor. El emperador de la Atlántida es una ópera de primer nivel. Se podría haber escrito en Londres, París o Berlín pero fue escrita en un campo de concentración. Si no se hubiera escrito en ese lugar también sería una obra absolutamente fundamental por su valor musical porque es extremadamente bella. El público no debe esperar alguna reivindicación política sino que venga para escuchar música bella. Pero, además, cuando piensen en lo que está detrás de esas óperas, la imagen en dos dimensiones pasa a tres dimensiones.

¿Cómo ha sido el trabajo de orquestación que ha realizado?

Hice un trabajo de investigación no solo musical sino también personal para entender cómo fue la convivencia en ese campo de concentración en el que Ullman escribió la obra. Fue un lugar en el que se representó Carmen o La Traviata, donde se componía y se hicieron hasta exposiciones. Hice un trabajo de investigación muy profundo y tuve la ayuda de muchas personas. Trato de ser muy organizado y empecé con buen ritmo pero cuanto más me iba a involucrando, más me costaba avanzar porque la música era muy bella pero el mensaje de Ullmann es muy ambiguo y complejo.

Tras este trabajo, ¿qué prefiere, obras propias o revisiones?

A pesar del gran trabajo realizado, esta ópera es algo que no considero mío. Cuando escribía, sentía que era un trabajo que no era mío. Toqué mucha música de Ullmann y me hice tanto con su lenguaje que me apropié de él pero yo solo era un transmisor. Hay pequeños detalles míos pero hay mucho simbolismo. Cada nota está pensada cien veces antes de escribirla y cada detalle mío tiene su significado oculto igual que todas las notas de la ópera original. Hay cuestiones encriptadas dentro de la música y yo tuve que hacer un gran esfuerzo para descubrirlo pero quise seguir haciendo ese trabajo de encriptación y cualquiera que haga un análisis pormenorizado lo descubrirá.