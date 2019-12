El virtuosismo del rock

El Teatro Leal de La Laguna acoge esta noche, a partir de las 20:30 horas, el primer concierto de los ingleses The Aristocrats en Canarias. Llegan a las Islas para presentar su cuarto disco de estudio: You know what? Repetirán mañana con el público grancanario en la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus. Conscientes de los gustos de sus seguidores, incluirán en el repertorio algunos de los grandes éxitos de su carrera. Bryan Beller, Guthrie Govan y Marco Minnemann hablan de su música y de su peculiar estilo pocas horas antes de presentarse ante sus fans tinerfeños.

Bryan Beller (bajo), Guthrie Govan (guitarra) y Marco Minnemann (batería) son The Aristocrats, una de las pocas bandas de rock del panorama internacional con esencia, recorrido y originalidad musical. Nació en 2011 y triunfa en todo escenario por donde pisa. Estarán esta noche en el Teatro Leal de La Laguna, a partir de las 20:30 horas, para presentar su cuarto álbum de estudio: You know what? Es la primera ocasión en la que se presentan en las Islas y lo hacen por partida doble. Mañana repetirán repertorio en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Los miembros de la banda hablan, junto antes de ofrecer su concierto en la Isla, sobre el estado actual de su música. "Estamos desarrollando nuestro mejor sonido y sobre él también podemos mostrar nuestra composición de estudio más avanzada", explicó Beller. Esta banda inglesa vive un buen momento y tiene la sensación de estar experimentando una "explosión de sensaciones" que, además, es capaz de compartir con sus entusiastas seguidores. En estos conciertos de presentación incluyen, asimismo, algunas de "nuestras canciones más antiguas". Por eso, el recital que ofrecerán hoy en el céntrico teatro lagunero será también un recorrido por los éxitos de su carrera.

The Aristocrats es una banda de directos, que disfruta mostrando su virtuosismo sobre el escenario. "Lo mejor de estar ahí arriba es la posibilidad de ver, sentir y absorber la energía de la gente que está escuchando la música en directo", añadió el bajista. Esa sensación, la de la música que golpea, es casi adictiva. "Ni una grabación ni una emoción compartida por streaming puede hacerte sentir eso. Cuando actuamos y vemos cómo el público recibe y aprecia nuestra música se crea una experiencia interactiva entre el público y la banda", reflexionó.

Y desde esa tarima, desde los escenarios que pisan a lo largo y ancho del mundo, estos tres músicos también notan algunos cambios. Especialmente en los rostros de quiénes les escuchan. "Creo que nuestra audiencia ha cambiado ligeramente con los años. Cuando empezamos a tocar juntos hubo una idea errónea de que nuestro enfoque principal sería la complejidad y el virtuosismo", rememoró Govan. "Algunas personas asistían a nuestros primeros shows más para analizarlos que para disfrutarlos", añadió. Con los años, eso ha ido cambiando y aunque siguen siendo muchos los músicos que acuden a escucharles, "creo que ahora se disfruta de un ambiente más divertido".

Minnemann fue el encargado, por su parte, de resumir la filosofía de la banda. "Un gran músico debe tener buenos oídos, sensibilidad, musicalidad, gusto y pasión. Luego, con suerte, puedes componer música que toque muchas almas en el universo".