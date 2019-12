'Death metal' gallego en La Laguna

Bloodhunter y su death metal visitan por primera vez Canarias en el que esperan que sea el primero de muchos conciertos en las Islas. La formación gallega llega al Aguere Espacio Cultural para ofrecer esta noche un concierto donde quieren que el público disfrute, sean seguidores o no del género que ellos tocan. Diva Satánica pone voz -y qué voz- a esta formación prácticamente única en el panorama nacional y que busca ampliar su éxito fuera de España.

El death metal conquista esta noche las salas del Aguere Espacio Cultural de La Laguna. Uno de los grupos más importantes de este género es España, la banda coruñesa Bloodhunter, ofrecerá un concierto a partir de las 21:00 horas en la que será su primera incursión en el Archipiélago, una zona que, explica la cantante de la formación Diva Satánica, cada vez se abre más a este tipo de música.

Diva Satánica es el alter ego de Rocío Vázquez, una de las pocas mujeres en España que se dedica de manera profesional al death metal y que practica el canto gutural. Hace dos años ya dejó al público de Telecinco asombrado cuando participó en el programa La Voz y mostró su increíble potencia y destreza vocal. Pero Bloodhunter es su proyecto por excelencia y por eso invita a todo el mundo a que acuda esta noche al primer concierto de la banda en Tenerife. Recomienda "que vayan con la mente abierta, como cuando la gente va al cine, que solo se preocupen en disfrutar de bandas nacionales, que necesitan apoyo, y sobre todo por pasar un rato agradable". Y es que Bloodhunter estará acompañado en el escenario por los grupos canarios Death Above y Sadic Smile.

Hasta ahora, la formación de death metal no había tenido la oportunidad de dar un concierto en las Islas, "aunque últimamente estamos viendo a más bandas que tocan aquí y hay promotores que están tratando de fomentar un poco la escena de este género en las Islas", relata la cantante, quien añade que "nos encanta la iniciativa y claro que nos apuntamos".

A pesar de contar con una importante legión de seguidores, Diva Satánica afirma que "la voz gutural y el metal extremo echa un poco para atrás porque no es como otros estilos son más accesibles". Y es precisamente por eso que esta noche plantearán un concierto para el público que nunca les ha escuchado. "Mucha gente de Tenerife, Canarias, y de otros sitios donde a priori el metal extremo no es la tendencia general sí que han mostrado interés por lo que hacemos, por lo que estamos muy contentos", relata la voz de Bloodhunter.

Diva Satánica sabe que, al acudir a un concierto, el público "quiere entretenerse con una oferta cultural independientemente de un estilo musical que puede gustar más o menos". Con el paso de los años y con la experiencia que le han dado los numerosos conciertos ofrecidos, la cantante recomienda al público "ir con la mente abierta". Así, indica que "hay mucha gente que nos dice que nunca antes había escuchado nuestra música pero que se lo pasan genial en nuestros conciertos, y eso es lo importante".

El grupo hace hincapié en este aspecto porque son conscientes de que el death metal es un género que no disfruta de la popularidad que tienen otros. "Dentro de lo pequeñita que es nuestra comunidad, cada vez se apuesta más por lo nacional y cada vez hay más iniciativas para organizar conciertos con bandas españolas y la respuesta está siendo bastante buena", comenta Diva Satánica, quien destaca que este estilo musical está viviendo un momento importante "porque la gente se está dando cuenta que hay que apoyar a las bandas jóvenes, a las de aquí, porque tiene que haber un reemplazo con los grupos que ya llevan ya 40 años girando".

Bloodhunter ofrece un repertorio de canciones en inglés y muchas de sus comunicaciones a través de las plataformas digitales también las realiza en ese mismo idioma. La cantante indica que "mucha gente nos hace comentarios cuando hacemos publicaciones en inglés pero nosotros siempre explicamos que lo hacemos porque hay mucha más gente que entiende inglés y no queremos cerrarnos a ningún público". "Todos conocemos temas de Iron Maiden o de Cher, que son en inglés, aunque no sepamos lo que dicen", sostiene Diva Satánica, quien tiene claro que seguirá componiendo temas en esa lengua.

Más allá del idioma de sus canciones, uno de los aspectos que hace único a este grupo es la voz gutural de su solista. "Ahora ya no me hago daño pero cuando empecé lo pasé muy mal, como casi todo el mundo", reconoce Diva Satánica quien lamenta que esta práctica no cuente con una teoría que la respalde, al igual que lo que sucede cuando se estudia canto melódico. Por eso, en este caso, "la experiencia es lo que te garantiza que la técnica te salve de hacerlo de una forma incorrecta y te hagas daño", explica la cantante, quien recuerda que "cantar en gutural no es dar voces y ya está". La joven gallega recuerda que "he tardado años en entender qué estaba pasando y, de hecho, empecé a impartir clases para que la gente no se hiciera daño".

En cuanto a la necesidad de reglar el aprendizaje del canto gutural, Diva Satánica afirma que "en Holanda hay una escuela de metal en la que ya se está acotando un método de canto que incluye todos los registros posibles, entre ellos el gutural. Si esto pudiera extrapolarse a nivel internacional sería estupendo, porque además de reconocerse como un registro como cualquier otro, la gente dejaría de hacerse daño".

A pesar de la técnica que lleva este género, Diva Satánica disfruta los directos al máximo y reconoce que "en los conciertos todos nos dejamos llevar, pero eso solo un ratito. De resto, hay que hacerlo con cuidado". Una afirmación que seguro podrán en práctica esta noche en el Aguere.