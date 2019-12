Escritura entre las Nubes lanza 'Desde la ventana', de Luz Elba Reyes García

Tras participar en el libro colectivo Nubes de relatos 1. Relatos del taller de Escritura entre las nubes, Luz Elba Reyes García publica en solitario el volumen Desde la ventana, en el que se incluyen seis narraciones relacionadas precisamente con este elemento arquitectónico cargado de simbologías. La obra se presentará el miércoles, a las 18:00 horas, en la Sala MAC de Santa Cruz de Tenerife. En el acto intervendrán, junto a la autora, la escritora Elba García, encargada del prefacio del nuevo libro, y la editora Elena Morales.

Esta autora escribe poemas desde que era adolescente y, para ella, esta acción siempre ha sido un gesto que le permite reflexionar sobre algún recuerdo vivido. En este libro evoca el momento en el que se decidió a escribir sus anécdotas e historias relacionadas con la ventana, ese objeto cargado de simbología para la escritora.

En la contraportada del libro de Luz Elba Reyes que se presenta la próxima semana en la capital chicharrera se reproduce un fragmento de uno de sus cuentos inéditos: "Me acuerdo de él casi todos los días, esto es lo que más me enfada, y cuando está toda la familia reunida, les oigo entre ellos reír diciendo: '¿Hoy no ha preguntado por el gato?'. Si se lo comento a Eva, me dice que hace mucho tiempo que se murió, pero yo no me lo creo".