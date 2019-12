Tony Succar rinde tributo a Michael Jackson

Vulcan Hall acerca el último espectáculo del Tony Succar al Auditorio Pirámide de Arona. Será esta noche a partir de las 20:30 horas

Tony Succar es un productor, multi instrumentista y arreglista/compositor que desde una edad muy temprana sintió la pasión por la música desarrollando así todos sus talentos.

Su álbum más reciente, "UNITY: The Latin Tribute to Michael Jackson" ha alcanzado un éxito tal que ha sido el Billboard #1 Tropical Album Music Chart, iTunes #1 World Latin Chart, y Amazon #1 Latin Pop Music chart, entre otros. Después del fallecimiento del rey de pop era inevitable que surgieran diversos homenajes en memoria de tan aclamado artista, pero Unity (Unidad), nombre del tributo latino a Michael Jackson no es igual a ningún otro tributo que se haya realizado. En este espectáculo los ritmos del jazz y la salsa se fusionan con el pop y los ritmos latinos.

Esta es una oportunidad única de disfrutar de este magnífico espectáculo, en el auditorio de Pirámide de Arona (Tenerife) con la producción de Vulcan Hall, del 03 al 08 de diciembre.