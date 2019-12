Ingrid Arthur y The Gospel Voice of America actúan en La Laguna

La cantante norteamericana de góspel Ingrid Arthur ofrecerá un extenso y espléndido repertorio de música espiritual afroamericana junto con su grupo The Gospel Voice of America desde hoy hasta el 6 de diciembre en el teatro Leal de La Laguna. Este evento forma parte de la programación de la XIV edición Gospel Canarias Fest.

Este espectáculo es una oportunidad para conocer las raíces más auténticas del góspel espiritual, pues Ingrid Arthur & The Gospel Voice of America recrean la belleza y la emoción de la tradición musical afroamericana, desde los orígenes en las plantaciones hasta sus derivaciones urbanas. Lo más reseñable, desde el punto de vista artístico, es que se trata de una formación de excelentes cantantes que ponen su talento al servicio de la gran tradición de la música religiosa afroamericana.

Ingrid Arthur nació en Georgia y se formó en una antigua tradición de siglos y de iglesia que incluye a Roberta Martin, Mavis Staples y Mahalia Jackson. Sus primeros pasos en los estudios de grabación y en los escenarios los dio a la sombra de Cissy Houston, la madre de Withney Houston, con la que grabó Face to face, el disco que le valió un Grammy. Con anterioridad ya había participado con Bette Midler en otro disco distinguido con los Grammy, From a distance.

Su carrera profesional siguió creciendo con las divas del góspel Shirley Ceasar y Dorothy Norwood, pero serían sus giras europeas con los legendarios Golden Gospel Singers las que harían de Ingrid Arthur la gran cantante que es actualmente.

A partir del 2002 pasa largas temporadas en Berlín y comienza a participar en las giras mundiales de James Last. Son los años donde destacan sus apariciones en la obra Little shop of horrors y su colaboración con las espectaculares The weather girls.

Los conciertos tendrán lugar a las 20.00 horas y las entradas, a partir de 12 euros, se pueden adquirir en la taquilla del teatro.