El arte de hacer reír sin la palabra

Las calles santacruceras recibirán diversos espectáculos desde mañana

El escenario del Teatro Guimerá recibe el fin de semana a dos de los mejores espectáculos de clown del mundo. Avner Eisenberg y Compagnia Baccalá llegan a la Isla de la mano del Festival Internacional Clownbaret (FIC) para reír y hacer reflexionar al público asistente. Avner, the Eccentric actuará el viernes a las 20:30 horas y un día más tarde lo hará Compagnia Baccalá, a la misma hora.

Considerado uno de los grandes clowns de todos los tiempos, Eisenberg hace reír al público sin decir una palabra, combinando elementos de payaso, malabarismo y un dominio asombroso de la comedia. A pesar de que el humor no lo abandona jamás y que no puede evitar decir que "la gente no debería venir a ver Exceptions to gravity", inmediatamente añade que "seguro que pasarán un gran rato".

Es la segunda vez que Eiseinberg actúa en la Isla. La primera vez fue hace ya 19 años, y de aquella cita, afirma el clown, recuerda a un público "muy caliente, fantástico. Guardo un recuerdo increíble". Ahora que llega a Tenerife para participar en el FIC, el artista estadounidense destaca que "iniciativas como estas son increíbles". "En mi país no tenemos festivales de payasos pero son importantes porque el payaso hace uno de los artes más puros: el payaso se comunica directamente con el público, no hay material, no hay texto, no hay análisis, es la forma más pura de comunicación".

Se subirá también al escenario del Teatro Guimerá la Compagnia Baccalá con su espectáculo Pss pss, una premiada interpretación contemporánea que ha visitado más de 50 países desde su estreno en 2008. La puesta en escena está protagonizada por dos clowns actuales, inspirados en la época del cine mudo que, en una representación sin palabras, muestran una historia atemporal con el lenguaje universal del gesto y la mirada.

El director artístico del festival, Brian Rodríguez, sentenció ayer durante la presentación de las dos citas que "cada año traemos a los mejores artistas" y recordó que esta cita crece cada año. En esta ocasión, "hemos viajado por primera vez a El Hierro. Es una fortuna llegar cada vez a un número mayor de personas", explicó antes de añadir que "el payaso es un arte que conecta directamente con el público y poder estar en una nueva Isla, actuando ante más gente, es una fortuna". Además, habló también del programa Risas itinerantes, que ha llegado en esta ocasión a cuatro distritos de Santa Cruz de Tenerife con ocho espectáculos. "Hemos estado ante un público diferente que no suele acercarse al teatro", explicó Rodríguez.

En cuanto a la presencia de Avner Eisenberg en el Teatro Guimerá, Brian Rodríguez aventuró que "el público va a descubrir a uno de los mejores payasos del mundo, que es referente en el escenario y que ejemplifica lo que es el espíritu del festival, que no es solo para niños, sino para todo tipo de públicos". Además, recordó que "el payaso no solo busca la risa, sino que busca conmover a la gente, poner los pelos de punta y enternecer". En este sentido, afirmó que "está de moda impactar con cosas desagradables y con lo duro, pero impactar con la belleza y con la verdad es lo más difícil y eso es lo que transmite el festival, y por eso es tan querido".

La organización ya tiene la mirada puesta en la próxima edición del FIC y Rodríguez adelantó que "para el próximo año queremos volver a la calle y no solo contar con el escenario de la plaza del Príncipe, sino que la gente que pasea por los diferentes municipios que participan en el festival se encuentren con los payasos y que no se desplacen necesariamente a un lugar, sino que el payaso se presente ante él".

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, recordó que, por primera vez, este festival ha llegado a los diferentes barrios capitalinos, y lo hecho con gran éxito. "El recibimiento ha sido brutal y volveremos a repetirla seguro", adelantó la concejal chicharrera quien explicó que "los espectáculos no se desplazarán tan solo en marco del FIC sino también dentro de otras acciones culturales que se desarrollan en la capital.

Mañana

Teatro Guimerá A las 10:00 horas, Panettone Brothers con 2D2.

A las 11:30 horas, Chimichurri con Circo Chicharrón.

Viernes

Plaza del Chicharro A las 18:00 horas, Shiva Grings con El perseguidor de palomas.

Plaza del Príncipe A las 18:00 horas, Marta Nistal con Mucho Bopopromiento.

A las 19:00 horas, Chris Lynam con La bestia del teatro. ??

A las 20:00 horas, Cía. Sincronacidas con Ohlimpiadas.

A las 21:00 horas, Shiva Grings.

A las 22:00 horas, Chris Lynam & Kate Mckenzie con Los Dos.

Teatro Guimerá A las 20:30 horas, Avner the Eccentric con Exceptions to gravity.

Sábado Calle Valentín Sanz A las 11:30 y 17:30 horas, Denni Dennis con un taller de clown.

A las 19:00 horas, Shiva Grings.

Plaza del Príncipe A las 12:00 horas, The Pestoff Woody & Macarroni.

A las 13:00 horas, Chimichurri con Circo Chicharrón.

A las 21:00 horas, Chris Lynam con La bestia del teatro.

A las 22:00 horas, Cabaret Payasos sin Fronteras. Plaza del Príncipe A las 18:00 horas, Cía. Sincronacidas con Ohlimpiadas.

Teatro Guimerá

A las 20:30 horas, Compagnie Baccalá con Pss pss.