'Dados' para dar luz a la transexualidad

El director José Padilla protagoniza hoy un encuentro con el público en el Círculo de Amistad XII de Enero

Y se conocen en una noche de lluvia y diferentes contratiempos les conducirán a trabar una amistad forjada a través de los tabúes de una sociedad en la que la transexualidad y las etiquetas continúan suponiendo un trauma para algunas personas. Dados es la obra escrita y dirigida por el tinerfeño José Padilla que ganó este año el Premio Max a Mejor espectáculo juvenil y que estos días llega a más de 500 jóvenes laguneros de la mano del Ayuntamiento de La Laguna.

El principal objetivo de esta obra escrita por el tinerfeño es mostrar que "la transexualidad no es un mundo sórdido". Padilla reclamó ayer que "es el momento de reclamar un espacio de luz para este colectivo, que siempre ha estado relegado a un mundo de oscuridad". Dados es la última parte de la trilogía Veloz escrita por Padilla y que nació en el año 2016 con Papel, una pieza sobre el acoso escolar, y Por la boca, que en 2017 se centró en los trastornos de la conducta alimentaria. Con todo, el director tinerfeño protagonizará hoy, a las 19:30 horas en el Círculo de Amistad XII de Enero, un encuentro con el público, que podrá conocer los aspectos más relevantes de su vida y de su intensa carrera profesional.

Dados es una comedia que narra las dificultades de ser adolescente en la actualidad, una dificultad que además se incrementa si se es transexual. La obra redunda en el rechazo que sienten esos jóvenes que, además, aumenta por el desconocimiento acerca de esta condición y las fábulas que la rodean. A todo ello se suma, además, la vergüenza y los sentimientos de culpa que genera la sociedad ante esta situación a las personas que componen este colectivo.

José Padilla se vale de recursos tan actuales como los juegos de rol para presentar a los dos personajes, X e Y -interpretados por Almudena Puyo y Juan Blanco-, quienes se conocen una noche, tras el cierre de la tienda de cómics en la que trabaja X. Este encuentro, que comienza con el choque dialéctico entre los dos protagonistas, desemboca en el inicio de una partida de rol que termina mostrando los secretos más profundos de los personajes.

Un tema necesario

El autor y director de la obra explicó que esta obra "nace con la intención de crear un espacio de reflexión a través de un tema de lo más cotidiano". A pesar de que estas funciones han sido programadas para los jóvenes laguneros, el creador indicó que "pretendemos compartir esta obra con todo tipo de público para "combatir la invisibilidad" y demostrar que no se trata de un mundo "ni sórdido ni innombrable".

"Dados en nuestra aportación para que esta realidad cambie, para que el público que la vea, la transforme", añadió el dramaturgo, quien afirmó que "se trata del público más poderoso": "Son espectadores que se merecen ser tratados como tales". El autor de Dados explicó que, a pesar de ser una obra de teatro juvenil, la historia no se limita únicamente a este espacio: "No se trata de escribir una historia didáctica porque no queremos enseñar nada a nadie. Simplemente estamos contando la historia de dos personas e invitamos a los espectadores a unirse a nuestra reflexión".

El público joven de Gran Canaria ya ha tenido la oportunidad de disfrutar de esta premiada obra gracias a una gira, tanto para escolares como para el público general, que "está siendo muy fértil", indicó José Padilla. El dramaturgo recordó que el tema alrededor del que gira esta obra de teatro "no es un tema que se trate demasiado en este país pero se debería poder manejar con normalidad". Por todo ello, aventuró que "creo que hablar con normalidad de este tema es una tendencia que se va a ir trasladando poco a poco al resto de disciplinas artísticas".

La de ayer fue la primera de las dos funciones de Dados que tendrán lugar en el municipio lagunero. La segunda será hoy en el Teatro Unión Tejina y también está dirigida al estudiantado del municipio. El concejal de Educación del Ayuntamiento lagunero, Alberto Cañete, indicó que la puesta en marcha de esta iniciativa ha contado con un presupuesto de 9.000 euros, "una inversión que consideramos rentable desde el punto de vista educativo", afirmó minutos antes de que diera comienzo la función.

La edil de Igualdad y LGBTI, Idaira Afonso, afirmó que "difundir la realidad de la comunidad trans es una de las piezas fundamentales de esta nueva Concejalía en La Laguna". De este modo, Afonso afirmó que "esta apuesta por visibilizar la realidad y las vivencias de los jóvenes" se ha valido de esta obra que "es un ejemplo de la posibilidad que da el teatro de convertir la realidad en una obra".

Por último, la concejal de Cultura lagunera, Yaiza López, indicó que esta iniciativa responde al objetivo de "contar con una ciudadanía más plena, que sea crítica y solidaria". Además, destacó la necesidad de dirigir estas acciones a los jóvenes puesto que "serán los constructores de un mundo más igualitario".