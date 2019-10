Javier Cercas conquista el gusto del jurado con la novela 'Terra Alta'

El escritor cacereño Javier Cercas (1962) conquistó anoche el LVXIII Premio Planeta con la novela Terra Alta, obra que se coló entre las diez finalistas con el título Cristales rotos y el seudónimo Melchor Marín. El oscense Manuel Vilas, que envió al concurso Tal como éramos y la identidad falsa de Viveca Lindfors, fue finalista con Alegría. El primero se llevó el botín de 601.000 euros, mientras que al segundo se recompensó con 150.250 euros. El fallo se dio a conocer en el transcurso de una gala que se celebró en un Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) blindado con un operativo policial para evitar que los desórdenes públicos pudieran afectar al desarrollo de la cita.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y José Guirao, ministro en funciones de Cultura, Meritxell Batet, expresidenta del Congreso, además de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, encabezaron una nómina de políticos en la que no había representantes de la Generalitat. Quienes sí estuvieron fueron los expresidentes José Montilla y Artur Mas.

Además de los originales de Cercas y Vilas, el jurado fue eliminando en sucesivas votaciones las otras ocho referencias que se colaron entre las novelas que optaban a tomar el relevo de Santiago Posteguillo, vencedor de la edición del año pasado por el contenido de Yo, Julia. El comité encargado de fallar el certamen lo integraron Carmen Posadas, Rosa Regás, Alberto Blecua, el tinerfeño Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Juan Eslava Galán y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto.

En el camino hasta la votación final quedaron eliminadas Dios no baja a los infiernos, de Luis Aleixandre Giménez; La familia es una guerra de guerrillas, de Mercedes Gallagher (seudónimo); El músico del metro, de Viviana Rivero; La rosa de Jericó, de Salomé Becerra (seudónimo); El principito secuestrado, de Joaquín Guerrero Casasola; 5.749 días, de Ana Sánchez (seudónimo); La cunda y la luna, de Pedro Manuel Fraile Pérez. y El diario de Shara Clayton, de L'omertá (seudónimo).

Cercas, profesor de Filosofía y columnista habitual de El País, se estrenó como novelista con El móvil (1987) y es autor de otros ocho títulos, entre los que destaca Soldados de Salamina (1987).

Tras recibir el Planeta, el también Premio Nacional de Narrativa 2010 declaraba: "Mis vecinos, a partir de ahora, no me mirarán más con compasión por no haber podido ganar el Planeta".

Cercas también dejó claro que es de los que piensa que "la mitad de un libro es del autor y la otra mitad de los lectores".

Vilas, por su parte, tiene publicadas seis novelas y entre otros reconocimientos destacan el Premio de las Letras Aragonesas (2015), el Premio Generación del 27 (2014) y el Premio Jaime Gil de Biedma (2005). Al igual que Javier Cercas, colabora habitualmente en las páginas de los diarios Heraldo de Aragón y El Mundo.

"El sentimiento de alegría es un derecho humano. Hoy (por ayer) mi alegría se ve colmada con este reconocimiento". Y concluyó afirmando que gracias a esta novela ha aprendido que "la memoria y la alegría son la misma cosa".

Las diez novelas