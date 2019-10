Las réplicas contra la sentencia del 'Procés' eclipsan la fiesta literaria

Diez títulos optan a la recompensa de 601.000 euros

Hace 70 años Planeta inició su aventura literaria con la publicación de la novela Mientras la ciudad duerme (Fran Yerbi). Esa fue la instantánea que eligió José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, para encauzar una rueda de prensa marcada por la sentencia del Procés. Su posicionamiento tras el fallo, la presencia de su sede central en Madrid o la nómina de invitados a la ceremonia que se celebra hoy, a partir de las 21:00 horas, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña fueron tres cuestiones que eclipsaron las vísperas de un certamen novelístico al que optan diez títulos: Dios no baja a los infiernos (Luis Aleixandre Giménez); La familia es una guerra de guerrillas (Mercedes Gallagher, seudónimo); Cristales rotos (Melchior Marín, seudónimo); El músico del metro (Viviana Rivero); La rosa de Jericó (Salomé Becerra, seudónimo); El principito secuestrado (Joaquín Guerrero Casasola); 5.749 días (Ana Sánchez, seudónimo); La cunda y la luna (Pedro Manuel Fraile Pérez); Tal como éramos (Viveca Lindfore, seudónimo) y El diario de Shara Clayton (L'omertá, seudónimo).

La magia de las palabras

Creuheras pidió a los periodistas que asistieron a la conferencia de prensa del Recinto Modernista de Santa Pau tres minutos de atención para visionar un audiovisual que giraba en torno a la palabra: "Gracias a las personas que aportaron su talento y a las que decidieron participar de él", homenajeó en una fase de su intervención en la que reclamó "un gran pacto de Estado". Para el presidente de Planeta, a pesar de no ser un país que pueda presumir de unos índices de lectura elevados, la palabra debe ser un signo de unidad. "Soy consciente de que existen problemas de mayor gravedad, pero en una jornada tan especial", remarcó en referencia al 70 aniversario de la primera publicación, "estoy convencido de que la lectura se debe convertir necesariamente en una cuestión de Estado".

A pesar de los datos apabullantes que aportó en la primera parte de su intervención -la editorial originaria de Barcelona ha vendido 43 millones de libros galardonados en el Premio Planeta, lo que supone que en cada hogar español hay 2,5-, los informadores no perdieron la oportunidad de reclamar el posicionamiento del grupo tras oficializarse el fallo. "Hemos dicho en distintas oportunidades que afortunadamente España es un país democrático, que existe un Estado de Derecho y que no nos vamos a pronunciar respecto a una decisión jurídica que nos merece respeto", enumeró.

La tensión no se rebajó en el instante en el que desde la tribuna de prensa se le trasladó a Creuheras una pregunta relacionada con la nómina de invitados que asistirán a la gala del LXVIII Premio Planeta, concretamente, le pidieron que confirmara la presencia en el evento de representantes de la Generalitat. "Vendrán dos expresidentes", resumió tras el boicot de 2018. Eso sí, en la parte final avanzó que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y el actual ministro del Cultura en funciones, José Guirao, sí estarán en la cena. "El cambio de la sede estaba determinado desde el inicio de este año, no tiene nada que ver con lo que está pasando", dijo sobre el traslado del Palacio de Congresos de Cataluña -ubicado en el corazón de la Diagonal, junto a la zona universitaria- hasta el Museo Nacional de Arte. Sobre la asistencia de los Reyes de España, remarcó que "solo se les invita en fechas que son muy cerradas. Este año, por ejemplo, celebramos 70 desde la publicación del primer libro, pero los Planeta se instauraron dos años después... Lo que sí les puedo asegurar es que en esta edición tendremos más invitados que en ediciones anteriores y por eso hemos decidido irnos a un espacio mayor y solemne", incidió en un tramo de la conferencia en el que vaticinó que "no creo que los problemas de conexión que se están dando en estos momentos en Barcelona vayan a condicionar la organización de la gala".

La sede seguirá en Madrid

Las dudas existentes en torno al regreso de la sede central de Planeta a Barcelona quedaron despejadas en cuanto José Creuheras ratificó que "las condiciones jurídicas no han cambiado, por tanto, no podemos contemplar en estos instantes otra hipótesis distinta a la actual", resumió.

En la parte estrictamente literaria, Jesús Badenes, director del Área de Libros de Planeta centró su discurso en dos ideas iniciales: "El sector goza de buena salud. Es cierto que tres años después de la crisis de Lehman Brothers nos vimos en una situación complicada, pero no es mentira que después de tocar fondo las ventas crecieron un 15%. De hecho, este ejercicio lo vamos a cerrar con un incremento del 1,7%".

Badenes reforzó la idea anterior argumentando que "en el sector del libro se está produciendo un cambio de distribución, no de edición... Los libreros, en este sentido, pueden estar muy tranquilos porque los datos indican que el 80% de las ventas se cierran en las bibliotecas, el 15% a través de una compra a distancia -pero con un negocio físico como plataforma- y solo el 5% es a través del mercado electrónico.

Un jurado compuesto por Alberto Blecua, Belén López, secretaria con voto, Carmen Posadas, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer y Rosa Regás tendrá que decidir cuál de las diez obras seleccionadas gana los 601.000 euros destinados al mejor título, así como los 150.250 euros para el finalista. Este año, por último, se enviaron al concurso 564 manuscritos, de los que 19 fueron remitidos desde Las Palmas de Gran Canaria.

Las cifras