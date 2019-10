Un Michael Jackson para todos los públicos despide el año del Guimerá

Un musical en homenaje a Michael Jackson, el espectáculo de danza Un poyo Rojo, el Festival Clown Baret, el estreno del último montaje de Abubukaka o de Platónica Teatro, además de Lola Herrera con la obra Cinco horas con Mario son algunos de los dieciocho espectáculos de teatro, danza, música y cine que coparán la programación del teatro Guimerá hasta finales de diciembre.

El calendario de actividades previstas, de las que habrá treinta y cuatro funciones, fue presentado ayer por la concejala de Cultura, Matilde Zambudio, justo después de que un Michael Jackson irrumpiera en el hall del Teatro Guimerá con un leve asombro de los asistentes. Era Alejandro Blanco Lamas, bailarín que interpreta al Rey del Pop en el musical Forever: The best show about the King of Pop. La edil también estuvo acompañada por varios miembros de la compañía que pondrá en escena el citado espectáculo, el coreógrafo Carmelo Rubio y la bailarina canaria Yurena del Pino Molina.

Zambudio, activa consumidora de cultura, adelantó que el calendario previsto desarrollar incluye estrenos mundiales, otros con un probado recorrido por diversos escenarios y la presencia de compañías canarias con varios estrenos que se ofertarán hasta el próximo 29 de diciembre.

También adelantó, tras indicar que "la programación es arriesgada en algunos casos y trata de englobar todas las artes escénicas", que 14.000 personas podrán asistir a las 34 funciones previstas, entre las que se espera se encuentren algunas de las 18.500 personas que poseen el carnet de Amigos del Guimerá, "que espero se incremente".

Tras señalar la puesta en escena esta noche de Lehman Trilogy, incluido en el Festival Telón, la concejala se refirió a otras propuestas como el International Ocean Film Tour (23 de octubre), en el que se proyectarán media docena de películas centradas en los océanos y mares; o el montaje The magic of Motown, (31 de octubre), en el que se recrean diferentes musicales.

La relación de la primera teniente alcaldesa también incluyó la obra Último tren a Treblinka (8 y 9 de noviembre), los estrenos de Antimateria (14 de noviembre), de la compañía Platónica Teatro, dirigida por el tinerfeño Juan José Afonso, Cuco; La cama, de Abubukaka (1 y 2 de noviembre), también dentro del Festival Telón; o la tinerfeña Albadulake con Genoma B (22 de noviembre).

La Orquesta de Cámara de Canarias (17 de noviembre) celebrará su 49 aniversario con un concierto de música clásica en el que se estrenará una composición del tinerfeño Emilio Coello.

La nómina de actuaciones también incluye el montaje familiar de música y danza titulado My baby is a Queen (24 noviembre), que fue finalista de los Premios Max 2018 en la categoría de mejor diseño de iluminación y mejor espectáculo familiar; la Gala Ballet del Centro Internacional de Danza Tenerife (12 diciembre); la obra Arturo y Clementina, (16 noviembre) de Titiritan Teatro y Un poyo rojo (18 octubre) ambas incluidas en el Festival Canarias Artes Escénicas, o Cinco horas con Mario (20 y 21 diciembre) con Lola Herrera.

Gira internacional

Una de las joyas del programa del Guimerá es el musical multimedia Forever: The Best Show about the King of Pop (27, 28 y 29 de diciembre), tres de cuyos protagonistas arroparon a Zambudio en la presentación del bloque de actuaciones del otoño en el coliseo chicharrero, el teatro más antiguo de Canarias, según la concejala.

El coreógrafo Carmelo Segura, quien apuntó que es el único espectáculo avalado por la familia Jackson, señaló que llegará a Tenerife tras su paso por Francia. "Es una celebración en torno a la música de Jackson, no es un tributo. No copia ningún show suyo en vida, sino que es un recorrido por su música en el que intervienen 25 artistas de diferentes países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Nigeria o Mozambique".

La bailarina canaria Yurena del Pino Molina destacó el elenco de auténticos artistas que participan entre cantantes y bailarines, mientras que Alejandro Blanco, que personifica a Michael Jackson, indicó que esta propuesta con música en directo "está hecha para todo al que le guste la música, no solo para fans de Jackson. No está dirigido a fans sino a todos los públicos, padres, hijos, abuelos, nietos... La música de Jackson es intergeneracional, todo el mundo puede disfrutar de ella".