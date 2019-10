Paul McCartney 'perdió' la guagua en Adeje

Durante muchos años estuvo abandonado en un solar del sur de Tenerife, justo en la parte trasera de una vivienda ubicada en La Caldera del Rey (Adeje). Mantener en el patio de casa, en realidad era una explotación agrícola y ganadera más en medio de una zona en continuo crecimiento turístico, una guagua de dos pisos inglesa, desvencijada y con un montón de colores ya desgastados por el sol, no dejaba de ser una curiosidad anudada a una historia desconocida por las personas que fueron testigos de su lenta agonía. ¿Cuántas eran conscientes del pasado de Wings Over Europe? ¿Es posible que alguien que conociera los servicios prestados por el vehículo no se inmutara viendo la degradación de este amasijo de hierro? ¿Cómo acabó el vehículo en uno de los márgenes del Barranco del Rey?

Muchas de esas preguntas quedaron en el aire cuando hace algo más de dos años la guagua que en estos momentos subasta Omega Auctions -la puja acaba el próximo domingo- regresó al Reino Unido. Los impulsores de esta venta se han fijado recaudar entre 15.000 y 25.000 libras esterlinas. Llegar al tope significaría nivelar los gastos por la compra y el posterior viaje de vuelta a casa del vehículo que Paul McCartney adquirió a principio de los años 70, ya como integrante de la banda The Wings.

Las montañas, el sol y un cielo celeste, casi sin nubes, quedaron tapados por unas estructuras metálicas que soportaban el peso de unos enormes recipientes de agua. En el frontal, incluso, se montó una barbacoa. Una leyenda en color rojo (The Wings over Europe) era la única pista que podía asociar al exBeatles con una guagua en estado ruinoso: hay otro vehículo, con menos colores, que permanece abandonado actualmente en un solar de Taco (La Laguna).

McCartney compró en 1972 una guagua que perteneció a la flota de Easterm National Omnibus Company Limited. Es probable que buena parte de su hoja de servicio lo rellenara

cubriendo la ruta entre los núcleos Essex y Norfolk. Paul McCartney y sus chicos la pintaron con colores llamativos. Así fue como WNO 481 (su placa original) se convirtió en la unidad móvil con la que The Wings se fue de gira por Europa.

Una casa sobre ruedas

Paul McCartney, Linda McCartney, Denny Laine, guitarrista que Moody Blues, y Denny Seiwell fueron los primeros integrantes de una formación que transformó el WHO 481 en su casa rodante. Un año, más o menos, se alargó la aventura del The Wings over Europe. En cuanto se desintegró la alineación inicial -The Wings contó con diez integrantes entre 1971 y 1981- se perdió el rastro de la guagua que terminó arrinconada en una parcela de un inversor británico que decidió instalarse en el sur de Tenerife. La fecha exacta de su desembarco en Canarias no está clara, pero hay documentos que datan ese hecho en 1993.

El chasis, un Bristol KSW5G de Bristol Commercial Vehicles, aún conservaba parte de los cambios que se hicieron cuando se retiraron los asientos para hacer hueco a los colchones (la banda hacía vida en la guagua) y quedaban restos de unas estructuras móviles que se colocaron junto a los ventanales del piso inferior.

En una ubicación muy cercana a la superficie que ocupa el Siam Park, aunque apartada de las miradas de los usuarios de la TF-1 -una de las vías de mayor densidad de tráfico de la Isla- estuvo aparcada durante años una guagua que era un elemento más para la diversión de unos niños y al siguiente el refugio de unos animales. Nada hacía pensar que por una de sus dos plantas un día transitó uno de los integrantes de los cuatro de Liverpool. Pero el futuro de The Wings over Europe empezó a cambiar hace unos 12 años, justo cuando su actual propietario se presentó en la propiedad de La Caldera del Rey y se interesó por una reliquia con evidentes signos de abandono (ausencia de piezas y óxido). El acuerdo se cerró en torno a una cantidad cercana a las 25.000 libras, pero la guagua no se movió de la Isla durante ocho años. Coincidiendo con su traslado a suelo británico -Ertransit se hizo cargo del operativo abierto entre el muelle de la capital tinerfeña y el de Felixstowe- Sir McCartney realizó un llamamiento público -el mensaje se filtró a través de las redes sociales- para intentar localizar algo que había sido de su propiedad. De aquí al próximo domingo se espera recaudar al menos 25.000 libras. Todo lo que supere esa cantidad será donado a la ONG Arms Around the Child.