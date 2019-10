'OT 2020' busca talento en Canarias

Cerca de mil canarios llegados de todas las islas, la gran mayoría jóvenes, han pasado este viernes por la audición de Operación Triunfo en Las Palmas de Gran Canaria dispuestos a seguir los pasos de Ana Guerra , Marilia y Agoney .



"Estaríamos encantados de encontrar aquí a alguno de los dieciséis participantes de esta edición", ha asegurado la directora de la audición, Noemí Galera , quien ha destacado "el talento alucinante" de los canarios, además de la "calidez" de sus voces.



La nueva entrega de OT, que comenzará a emitirse el próximo año, es la edición número 11 desde la puesta en marcha del programa, por lo que también es la undécima vez que se lleva a cabo este proceso de selección de aspirantes.



La segunda fase arranca a las 16.00 en el que los participantes que han pasado la primera prueba optarán a formar parte de la Academia.



