La guagua psicodélica de Paul McCartney aparece abandonada en Tenerife

Las grandes estrellas dejan grandes historias. Paul McCartney decidió decorar una guagua descapotable con colores psicodélicos, al uso de aquellos años, con el fin de utilizarla en una gira por Europa.



El doble piso de esta guagua, utilizada inicialmente en las rutas locales de los condados ingleses Essex y Norfolk. Tras ser comprada por McCartney, la reformó para ser utilizado por su nueva banda, tras la época de los Beatles, reemplazando las sillas por colchones y sacos porque al cantante no le gustaba verse encerrado durante las giras. Reconoce Paul McCartney que visto con perspectiva era una "locura" el tener a los niños recorriendo las carreteras de Europa en ese vehículo. La guagua estaba rotulada con el nombre de la gira "Wings over Europe".



Por motivos que de momento se desconocen, la guagua acabó en Tenerife y quedó abandonada en el jardín del propietario de una cafetería de la isla. Cuando Justin James, su actual propietario, la reconoció pensó en llevársela de vuelta al Reino Unido aunque no sabía muy bien cómo iba a hacerlo. Afirma que le llevó "ocho años llevarla de vuelta a Oxfordshire". Con grúas consiguieron sacarla del solar y recuperarla. James afirma en declaraciones a la BBC que había invertido más de 28.000 euros en recuperarla. Sin intención de poder utilizarla, ha decidido subastar la guagua en Omega Auctions. En la página web de la casa de subastas afirman que fue vendido por la casa de subastas Sotheby's a principios de la década de 1990. El estado de la guagua sigue siendo prácticamente el mismo, "conocida como WNO 481 (su matrícula), aún no se ha restaurado por completo pero aún conserva el trabajo de pintura de la década de 1990 y muchas características originales, junto con toda la documentación y papeleo relevantes", destaca la casa de subastas.



La cuenta oficial del cantante en Twitter se hizo eco del "descubrimiento" de esta guagua que podría estar de nuevo en la carretera", aunque lo cierto es que estaba aparcada de nuevo, aunque en mejor estado, en el condado de Oxfordshire.





Don't worry @PaulMcCartney @RadioJammor . I have it safe and sound in snowy Oxfordshire pic.twitter.com/yzaIorboDy — Justin James (@MrJustinJames) December 11, 2017

La subasta finalizará este domingo , y forma parte de una serie de productos de los Beatles que Omega Auctions está subastando.