Tenerife, 25 años al ritmo de Los 40

El rapeo de Sara Socas, una estudiante tinerfeña afincada en Madrid y que pone acento isleño a la campaña promocional de Los 40 a nivel nacional, acompañaba como fondo y contenido las imágenes de un vídeo que iba recogiendo diferentes momentos, sensaciones, estados de ánimo de las fiestas de Los 40, una cita que comenzó a celebrarse en 1994, bajo la denominación de La Fiesta Más Dance, y que ha ido evolucionado en estilos y en el tiempo con carteles como Tenerife 40 Pop, Tenerife 40 pop&dance o LOS40 Tenerife pop.

Ahora, bajo el nombre de LOS40 Másmúsicas, se presentaba ayer en el Salón Noble del Cabildo este concierto, de carácter intergeneracional y al aire libre, que tendrá lugar este sábado, 12 de octubre, desde las 17:00 y hasta las 23:00 horas en el entorno de la plaza de España de la capital tinerfeña, precisamente cuando cumple sus veinticinco años de existencia y se ha convertido ya en el más longevo de Tenerife.

Lourdes Santana, directora del Grupo Prisa Radio en Canarias, subrayó el hecho de que esta cita está llena "de acento canario", en alusión a que el cartel va a estar compuesto íntegramente por artistas isleños que son referente a nivel nacional e internacional, lo que a su juicio representa "una decidida apuesta por el talento".

Tras referirse al eco que representan los programas musicales en una emisora como Radio Club Tenerife, con los índices de audiencia más altos de todo el país, también recordó la alianza que, desde hace siete años, mantiene esta empresa de comunicación con el Cabildo de Tenerife, que han cristalizado en el lanzamiento de un programa de proyección de jóvenes talentos denominado Click and Roll. De ahí que para Lourdes Santana no suponga una casualidad que "las voces canarias estén sonando en los números unos".

Además, y en consonancia con los nuevas sensibilidades que manifiestan los jóvenes, la directora del Grupo Prisa Radio en Canarias destacó la actualización del formato artístico para este año, asociando a la música en directo "realidades actuales como la biodiversidad, el respeto al medio ambiente o la accesibilidad e integración de las personas".

En esta misma línea, LOS40 Másmúsicas adelanta sensiblemente su horario para así convertirse en "un festival más sano", concluyó Lourdes Santana.

Por unos momentos, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, rememoró su época adolescente. Para ella, Los 40 es algo intrínsecamente ligado con "la ilusión". Y es que, no en vano, confesó que "fue el primer concierto al aire libre al que asistí acompañada de mis padres".

Acaso por esta razón, y desde su actual condición de madre, la regidora municipal habló de "recuperar ese espíritu familiar", un argumento sostenido además por la decidida implicación del Ayuntamiento de Santa Cruz en materia de seguridad, lo que a su juicio, y como mensaje para el resto de padres y madres, supone el aval para "una fiesta abierta y con todas las garantías".

La alcaldesa también elogió "el valor que aporta a esta cita el talento canario", haciendo hincapié en los jóvenes, que son quienes hacen posible que, un año más, "Santa Cruz se convierta en la capital de la música al aire libre".

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, tomó a continuación la voz y la palabra para apuntar que esta nueva edición de Los 40 se presenta como "un momento de diversión, casi como el epílogo del verano", dijo.

En su opinión, está fiesta "no es el resultado de una ocurrencia, no se trata de algo programado con la idea de hacernos notar", sino que se trata, fundamentalmente, de "aprovechar la cultura para poner en valor lo nuestro".

En este sentido, Pedro Martín llamó la atención sobre un hecho en apariencia simple, pero sustancial: "Esas voces que escuchamos a través de la radio son de personas que están mucho más cerca de nosotros de lo que podamos pensar".

Y desde ese concepto familiar, de inmediatez y hasta de complicidad, el presidente de la Corporación insular resaltó que la cita de este sábado "no debe quedar en un concierto más", elevando la cultura, y en este caso la música, a la categoría de un acontecimiento capaz de "conectar con la gente y con la calle, con sus inquietudes" y, además, mostrado el talento canario.

Una música que se ve

Con el propósito de convertir el concierto en algo más, para que la música no solo se oiga sino que también se vea, el evento de este sábado en el entorno de la plaza de España contará con un soporte técnico y visual mucho más importante que el que se ha instalado en ediciones anteriores, atendiendo sobre todo a la celebración del 25 aniversario.

Además, el horario diurno de LOS40 Másmúsicas, desde las cinco de la tarde hasta las once la noche, está estratégicamente diseñado, de una parte, para conciliar el derecho al ocio con el descanso de los vecinos y, de otra, para establecer sinergias con sectores que, como el de la restauración, se nutren de estos espectáculos.

Cruz Cafuné crece al son del rap

Su nombre crece al ritmo de cada una de sus producciones, producto de un enorme talento que le ha valido el reconocimiento nacional. Si Contando lunares, con sus amigos Don Patricio y Choclock, es un tema que los ha convertido en una alianza de oro de la música española este 2019, el rap de este venezolano de origen y canario de corazón ha conquistado a la prensa especializada y también a millones de fans, aupándose como el séptimo artista español con más streaming en España este año. Cruz Cafuné cuenta con una característica voz y unas letras inteligentes, llenas de humor ácido, que se combinan con una rítmica tan positiva como lo es su estilo único. Casa es su tema más conocido, con casi 9 millones de reproducciones en YouTube y a punto de llegar a los 19 millones en Spotify. Entre los más populares en esta plataforma también figuran Miénteme, junto al rapero Abhir Hathi, y Lo Mejore, en compañía de artistas como Reis B y Ellegas. En solitario, Cruz Cafuné ha regalado temas como Coquito la Pieza o Cuenta conmigo.

Adexe & Nau, una pareja de éxito

En febrero de 2017 firmaron su primer contrato discográfico en Miami con Sony US Latin, con una gran repercusión en los medios, pero ya antes Adexe & Nau se habían convertido en un fenómeno musical desde que en 2015 comenzaron a publicar covers en Youtube y su primer vídeo, Si tú no estás, de Nicky Jam. Tras giras promocionales por EEUU llegaría la publicación de su primer disco, Tú y yo, con 12 canciones inéditas, que alcanzó el número 1 en las listas de venta, o su participación en la banda sonora de Emoji. En diciembre se convirtieron en los primeros artistas españoles en superar los 2.000 millones de reproducciones en Youtube y dieron su primer concierto propio en Ciudad de México, en el Auditorio Metropolitan. Las entradas se agotaron y tuvieron que ofrecer una segunda sesión. También formaron parte del cartel del Flow Fest en Ciudad de México con artistas como Wisin, Daddy Yankee, Ozuna o Nicky Jam.

Eva Ruiz, sensibilidad, potencia y carisma

Es una de las voces con mayor potencia y carisma surgidas en el mercado en la última década, además de compositora, capaz de alcanzar múltiples registros. Abrió la gala de cadena Dial hace unas temporadas, cosechando las mejores críticas, y hace más de un año llamó la atención con Karma, una canción que suma 6 millones de visitas en distintas plataformas. Esta cantante se caracteriza por una enorme sensibilidad, la delicadeza de su discurso, letras intimistas y una prodigiosa voz e interpretación, que ha encontrado su propio estilo en los ritmos urbanos y latinos. En esta etapa, más madura, se engloban dos singles: Solo, que ya cuenta con un remix, y Vainilla, este segundo más arriesgado. Ahora, la artista canaria está de vuelta con una propuesta muy interesante, de nombre Lo prefiero, una canción moderna y pegadiza, liderada por la inconfundible voz de Eva, llena de matices R&B que la hacen única en este género. También acaba de lanzar al mercado su última producción, Tarantino, un tema muy maduro que promete ocupar los primeros puestos en las listas de ventas y descargas en plataformas.

Maikel dela Calle viene con 'Ganas'

Antes de convertirse en lo que hoy es, sin lugar a dudas uno de los referentes europeos del género urbano, Maikel dela Calle ya se había ganado el reconocimiento del público desde comienzos del año 2016, gracias en buena medida a su versión en español de Or Nah o un éxito indiscutible como Ganas. Desde la publicación de estos temas, el compositor y cantante canario no ha hecho más que crecer, postulándose como uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. Así, ha cosechado millones de reproducciones en videoclips y sus temas originales han conseguido instalarse en la cumbre de las listas de éxitos de las plataformas de streaming. En su corta trayectoria, Maikel dela Calle ha trabajado con algunos de los productores y artistas más prestigiosos del género urbano, posicionándose como uno de los referentes más destacados de este particular estilo.