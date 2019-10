'Ara Malikian' inaugurará DocuRock 5

La sección oficial de DocuRock 5 se exhibirá del 8 al 10 de noviembre del 2019 en Tenerife Espacio de las Artes (TEA). Se podrán ver seis de los mejores documentales musicales de los últimos tiempos. Ara Malikian: una vida entre las cuerdas inaugurará el viernes 8 de noviembre, a las 20:30 horas, DocuRock 5. El documental, que se estrena en Canarias, muestra la vida errabunda de uno de los violinistas más famosos del mundo, desde su obligada salida de Beirut con 14 años hasta el estrellato.

El sábado 27 se proyectará Los Bravos: Black is Black, a las 18:00 horas. Grupo pionero de pop rock en España a finales de los años 60 que vuelve a estar de moda gracias a que Tarantino seleccionó un tema suyo para promocionar su última película.

El maratón de cine continuará a las 20:30 horas con el mediometraje canario Bejo, una mirada íntima a uno de los cantantes de trap que más pujanza tiene entre la juventud española actual.

A las 21:30 horas se proyectará el documental canario Zurda: Una historia de Guerrilla Urbana y Escorbuto Crónico, dos bandas pioneras en la esfera del rock y del punk canarios. Al término de la proyección habrá un diálogo con el director José María de Páiz y los músicos de ambas bandas.

El domingo 10 de noviembre, Peret: Yo soy la rumba, clausurará DocuRock 5 a las 20:00 horas. Un merecido homenaje al creador de éxitos populares como Borriquito como tú o Una lágrima cayó en la arena, promovido por sus propios nietos.

"El festival quiere llevar a los espectadores de lo conocido a lo desconocido. De un músico popular como Peret a una banda transgresora como Eskorbuto Crónico, el primer grupo punk de Tenerife. Además, el público podrá escuchar de primera mano a los creadores y protagonistas del documental Zurda. También contaremos con la presencia del cantante de La Habitación Roja, que contará su experiencia vital, no solo musical sino personal. El festival tiene un aspecto lúdico, pero también quiere hacer reflexionar al espectador", declara Benjamín Reyes, programador del festival. Todas las proyecciones son de acceso libre, previa retirada de invitaciones en tomaticket.es y en la taquilla de TEA, a partir del 18 de octubre.

Conciertos

En el apartado musical, destaca el concierto que el cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, ofrecerá en el Espacio Cultural Aguere el 30 de noviembre, a las 22:00 horas. Previamente se podrá ver La Habitación Roja: In The Middle of Norway con la presentación del propio cantante y posterior diálogo con el músico. Las invitaciones se podrán retirar en el lugar del concierto un mes antes de su celebración.

Por último, el 22 de noviembre, el santacrucero Lone Star acogerá el debut de la cantante hondureña Kim Simmons, que además de ofrecer versiones de Tina Turner, The Police o The Survivor, presentará temas de su ópera prima Don´t Be Afraid. Igualmente, las invitaciones se podrán retirar en el lugar del concierto un mes antes de su celebración.

DocuRock 5 cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Fundación CajaCanarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Turismo Tenerife. Para más información se puede consultar la web del festival docurock.es.