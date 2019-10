Viñetas repletas de historias

Un amistoso Superman de plástico azulado de tamaño humano con una súper "S" en medio del pecho recibe en actitud protectora, tras cruzar la puerta de la entrada a la sala de arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife, al público que se acerque, hasta el 6 de octubre, al XVI Salón del Cómic y la Ilustración de Tenerife, en el que este año tendrán especial protagonismo los dibujante canarios.

Cerca de doscientos de estudiantes de diferentes colegios de la isla fueron los primeros en acceder al templo del cómic en el que se ha convertido dicho espacio cultural capitalino y sus aledaños, como la plaza Isla de Madera, donde se han instalado una treintena de carpas en las que se venden libros, dibujos, figuras y otros materiales de merchandising, además del Teatro Guimerá y el Ateneo Miraflores 3, enclaves en los que se desarrollan actividades como conferencias, mesas redondas y proyecciones.

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, inauguró el salón acompañada por el presidente de Cómic + Cine y director de este evento, Francisco Pomares, con el deseo de que este año haya más visitantes que el anterior y menos que el próximo, que se celebrará durante las Fiestas de Mayo.

También destacó la importancia de esta iniciativa para los amantes de los cómics, que convierten Santa Cruz en la capital del entretenimiento; al igual que apreciar el tebeo como antesala de la lectura. "El cómic es uno de los primeros contactos que tienen los niños y las niñas con la lectura".

Por su parte, Pomares se refirió a las más de cuarenta actividades paralelas que animarán las dieciocho exposiciones organizadas y mostró su deseo de que el cómic sea una actividad que tenga continuidad en el futuro.

Varios personajes protagonistas de la mítica saga galáctica de Star Wars, presente con una amplia exposición en este recuperado encuentro anual con el tebeo, esperaban la llegada de la alcaldesa para arroparla en la apertura del salón.

Media docena de soldados del ejército imperial en sus herméticos uniformes de plástico blanco y uno negro, entre stormtroppers y un dead trooper, además de dos jedis, sudaban con deportividad, mientras conversaban entre ellos.

Estos voluntarios de la asociación Stormtrooper Santa Cruz, que surgió hace siete en el Carnaval, participan en todos los eventos en los que les soliciten hacerlo para "intentar echar una mano para conseguir la sonrisa de los niños", según comentó Jesús Vinuezar, portavoz de este colectivo, quien aclaró que además "de sudar no te puedes mover y la visibilidad es muy reducida, la suficiente para ver las sonrisas de los pequeños".

Star Wars en Canarias: del mito a la realidad es el título de una de las muestras más amplias que se ofrecen en el Salón, en la que se explican los rumores que unen la saga de películas de Georges Lucas con Canarias.

Esta información está complementada con varias vitrinas de cristal que acogen en su seno reproducciones en lego de la nave Halcón Milenario o una de las bases repletas de soldados-playmobil del ejército imperial, además de figuras de gran tamaño de entrañables personajes como los androides R2 D2 o la unidad C 3PO, Yoda o Chewbacca, entre otros seres que integran el universo de este fenómeno cinematográfico.

El Salón reúne cientos de viñetas repletas de historias que cubren los paneles que se han distribuido en los diferentes habitáculos que acogen cada una de las dieciocho exposiciones centradas en otros tantos creadores y series con multitud de personajes, tanto héroes como villanos, que entretienen a generaciones desde hace décadas.

Otro protagonista de la presente edición es Batman, el Señor de la Noche del que se cumplen ochenta años desde la publicación de su primer cómic. Batman a través de sus villanos describe en una serie de paneles los viles individuos contra los que combatió el Murciélago de Gothman.

Este misterioso personaje también está presente en Arkham Asylum: dibujando la locura, en la que Grant Morrison y Dave McKean, quien participará de forma activa en este salón, convierten Batman: Arkham Asylum en un clásico imprescindible del Señor de la Noche. Esta exposición se desarrolla en un espacio que recrea una de las habitaciones de este peculiar manicomio con cama antilocos incluida. Se exhiben un tercio de las ilustraciones que McKean elaboró para uno de los álbumes más vendidos por DC en toda su historia.

Marvel Cómics, La Casa de las Ideas, también ocupa su lugar en el Salón. Está fábrica de personajes extraordinarios, como Spiderman, Superman, Capitán América, o la Antorcha Humana, también cumple ochenta años, motivo por el que se explica con todo lujo de detalles sus autores más representativos, sus personajes más conocidos y sus momentos más destacados desde los años 40.

Asimismo, se cuenta con un apartado especial de Las aventuras de Tin Tin, el reportero más famoso del mundo, a través de Pastiches de Tintín, una recopilación de ilustraciones de versiones falsas de sus portadas; o la sección Hazañas Bélicas: la guerra como evasión, que está complementada con algunas reproducciones de uniformes de la II Guerra Mundial que vistieron los soldados americanos, rusos, ingleses y alemanes, además de cascos y armas.

El arte de la ilustradora Michaela Konrad, Enrique Corominas, Eduardo González, Rubén Armiche, Kim o Antonio Altarriba, algunos de ellos participarán en la programación, además de una serie dedicada a Samurái: los guerreros de oriente y su presencia en el cómic a través de la visión de dibujantes de muy variados estilos, con el añadido de una serie de armaduras y máscaras tengu, además de miniaturas de samuráis, completan el amplio programa en el que participarán más de medio centenar de invitados, entre ellos una veintena de dibujantes canarios.

No leen cómics

Más de 1400 escolares visitarán el Salón del Cómic de Santa Cruz, según las previsiones de los organizadores, de los que cerca de 200 lo hicieron ayer. Casi todos lo que fueron consultados por este periódico afirmaron que no leían cómics.

Manuel, de 11 años, del colegio La Salle de Santa Cruz, que estudia sexto de Primaria, señaló que "está muy guay. Está muy currado y aprendimos que no son tan fáciles de hacer los dibujos y las ilustraciones. Lo que más me gustó fue Hulk y los legos de Star Wars. No leo cómics sino libros".

David, del mismo centro, comentó que le llamó la atención la variedad de cosas que se exhiben y sobre todo la enorme escultura de Iron Man que protege la sección de Marvel. Tampoco lee cómics, sino libros de aventuras.

Cristian, del Colegio Internacional Costa Adeje, de 12 años, aseguró que le gustó el apartado de Marvel y todo el salón en general. Reconoció que no lee cómics, sino libros. Su amigo Jorge indicó que lo que más le gusto fue Star Wars y las esculturas de Batman y Iron Man, aunque no leía cómics. A Daniel le gustaron las historietas mostradas en las paredes y Star Wars, mientras que a Nico le atrajo Superman, el trono de espadas de Juego de Tronos, situado a la entrada de La Recova, y las Hazañas Bélicas, a pesar de reconocer no leer cómics.