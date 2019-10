Félix de Azúa: "El feminismo está logrando que la sociedad sea mucho más aburrida"

Experto en todos los géneros literarios, como acreditado filólogo y conocedor de lenguas clásicas, miembro de la Real Academia desde 2015, Félix de Azúa analiza con este diario la actualidad política. "Pedro Sánchez es uno de los políticos más cínicos que ha dado este país", opina. El autor de 'Volver la mirada, ensayos sobre arte', su último libro, asegura tajante que un escritor solo empieza a estar formado entre los 30 y los 40 años y que sus mejores obras aparecen a partir de los 50: "No conozco a ningún joven literato que tenga algún interés", asegura el académico.

Dejó Barcelona para instalarse en Madrid. ¿El cambio fue a mejor?

Madrid es una ciudad muy europea, ordenada, civilizada, educada; y Barcelona tiene muchos inconvenientes: ruido, suciedad y alcaldes mediocres. Madrid es muy superior a Barcelona.

Superioridad, machismo, opresión. ¿Le interesa el movimiento feminista?

Es un asunto que en este momento resulta obsesivo, una moda, y está consiguiendo que la sociedad sea mucho más aburrida.

¿Qué joven escritor, o escritora, le ha dejado tocado?

Un escritor empieza a estar más o menos formado entre los 30 y los 40 años, y muchas veces sus mejores obras aparecen a partir de los 50. No conozco a ningún joven literato que tenga algún interés.

¿Con qué estado de ánimo afronta las elecciones?

Van a ser muy divertidas. Mi convicción es que la abstención va a ser muy distinta en unos casos y en otros. Puede haber sorpresas...

¿No estará refiriéndose a Ciudadanos, partido del cual fue padre intelectual?

El PSOE y Podemos sufrirán. El PP es un caso raro, porque los suyos le votan igual aunque mañana se demuestre que se llevan las cucharillas del café de los restaurantes. La sorpresa puede ser Ciudadanos, que puede desaparecer, hundirse por completo, dados los caprichos de Albert Rivera en los últimos tiempos, o convertirse en un voto refugio.

¿Qué le seduce del partido de Rivera?

Ciudadanos era una formación muy anglosajona, al principio, no tenía una ideología clara, desconfiaba de las diferencias izquierda/derecha, jamás caía en esa idiotez de decir que los que no ven esas diferencias es que son de derechas, y procuraba ser un partido más bien técnico para resolver problemas de la población en lugar de decirles cómo tienen que vivir. Pero en los últimos tiempos Rivera está haciendo cosas muy raras que nos han desconcertado a sus votantes. No sabemos si en la campaña va a sacar un conejo de la chistera, con lo que daría la sorpresa, o si continuará con esta especie de ruleta rusa, lo que lo hundirá absolutamente.

Escribía usted el otro día en su blog que "los únicos que siguen trabajando, cada vez en mayor número y con sueldos más altos, son los políticos". ¿Por qué lo permitimos?

Porque no podemos hacer nada, estamos en un modelo democrático que es una partitocracia, no tenemos defensa frente a un partido. Son todopoderosos. Se ha demostrado ahora con Pedro Sánchez, un incompetente que se ha pegado un año sin pegar un palo al agua, y no pasa nada. A lo mejor la población se despierta y no le vota. Pedro Sánchez me parece uno de los políticos más cínicos que ha dado este país.

¿Y cree que la democracia corre peligro?

No solo en España, en el mundo entero.

¿Cómo se debería solucionar la fractura social que existe en Cataluña?

No creo que tenga solución. Allí hay un núcleo muy fuerte, una clase media alta, financieros y burgueses muy ricos aliados con la población rural, y eso es muy difícil de disolver. Creo que habrá otros diez años de decadencia, de corrupción.

¿Qué relación mantiene actualmente con la académica Carme Riera?

Nos vemos todos los jueves, cuando tenemos claustro. Somos muy amigos y nos divertimos mucho. Tiene un talento que en prosa es difícil de encontrar, muy lírica, y tiene algo isleño, una determinada luz, una atmósfera.

¿Qué opina del lenguaje inclusivo?

Quien defiende la diferenciación -alumnos / alumnas, niños / as, estudiantes / estudiantas- suele ser gente que no ha estudiado gramática, no conoce el idioma, y nunca se ha parado ni un minuto a pensar lo que está diciendo. Se agarran a la ideología, y lo que les gusta es tener razón, y sobre todo, imponer sus caprichos a los demás. Los neutros españoles son neutros, femeninos y masculinos simultáneamente.