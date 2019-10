20 películas que no deberías perderte en Sitges 2019

Una imagen promocional de 'Color out of space'.

Una imagen promocional de 'Color out of space'.

Del jueves 3 al domingo 13 de octubre, el festival de Sitges proyectará más de 220 películas. Sabemos que elegir se puede hacer arduo, así que hemos preparado una pequeña ayuda: una selección de veinte títulos, con los días, horarios y lugares en que se proyectan. Aquí hay películas para aplaudir y reír, otras de rascarse un poco la cabeza, de imagen real y animación, de Australia, Suiza o Japón. Ninguna será mala.

'The Lodge': Una reválida casi segura

Revelados hace cinco años con 'Goodnight mommy', algo así como 'El otro' pasada por el filtro Haneke, Veronika Franz y Severin Fiala debutan en inglés con este thriller teñido, según se dice, de influencias del giallo y el terror de los 70. Un adolescente y su hermana pequeña se quedan solos en una cabaña con su nueva mamá (la gran Riley Keough), rescatada de la secta de su propio padre años atrás. Nada malo puede pasar, claro. Viernes 4, Auditori, 10.15 y 20.30 h. Sábado 5, Retiro, 12.15 h.

'Ready or not' (Noche de bodas): Sobrevivir a la familia política

Samara Weaving, a la que veremos también en 'Guns akimbo', se marca al parecer un rol estelar en este thriller sobre una novia que, en su noche de bodas, descubre que su ricachona familia política tiene unas tradiciones harto curiosas; por no decir malsanas. Dirigen Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, dos terceras partes de Radio Silence, colectivo que se hizo notar en las antologías 'V/H/S' y 'Southbound'. Viernes 4, Auditori, 12.15 h. Sábado 5, Auditori, 22.45 h. Domingo 6, Retiro, 22.45 h.

'The forest of love': Actos chocantes de Sion Sono

Tras dirigir la miniserie 'Tokyo vampire hotel' para Amazon, el impredecible Sion Sono se pasa a Netflix para un drama policial basado en hechos reales. Como '¿Por qué no jugamos en el infierno?', parece tener elementos de metacine, y como casi cualquier película de Sono, contiene actos "chocantes por horripilantes", según la sinopsis oficial. Viernes 4, Tramuntana, 14.30 h. Domingo 6, Prado, 20.30 h.

'The lighthouse' (El Faro): Una alucinación vintage

Robert Eggers, director de ese clásico moderno llamado 'La bruja', regresa con un cuento de terror situado en Terranova a finales del siglo XIX, y rodado con equipo casi de esa época, como lentes de los años 30 y auténtica película en blanco y negro de 35mm. Robert Pattinson y Willem Dafoe son dos guardianes de faro amenazados por la locura y sus peores pesadillas. Suerte encontrando entrada: los fans de Pattinson no dan respiro a rezagados. Domingo 6, Auditori, 12.00 h. Lunes 7, Auditori, 22.45 h.

'El Hoyo' (The Platform): Distopía social con premio en Toronto

El debut en el largo del bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia ha seducido en festivales como el Fantastic Fest o Toronto, del que salió con el premio del público de la sección 'Midnight Madness'. En algún lugar entre 'Cube' y 'Snowpiercer', este thriller social con toques de ciencia ficción se sitúa en una prisión extrema excavada en la tierra, con diversos niveles comunicados por un agujero por el que circula el alimento. Lunes 7, Auditori, 10.30 h. Martes 8, Auditori, 20.45 h. Miércoles 9, Retiro, 22.45 h.

'Judy & Punch': Cachiporras de verdad

La más conocida como actriz Mirrah Foulkes ('Animal kingdom', la película) convenció en Sundance con esta adaptación/investigación de una obra clásica del teatro de títeres de cachiporra. Mia Wasikowska y Damon Herriman (el Charles Manson de 'Érase una vez en€ Hollywood' y 'Mindhunter') encarnan a los personajes titulares, un matrimonio de titiriteros que trata de resucitar su espectáculo en un pueblo ahogado por el crimen. Lunes 7, Tramuntana, 0.15 h., y Auditori, 14.30 h. Martes 8, Retiro, 12.30 h.

'J'ai perdu mon corps': Tu mano te busca

Gran Premio de la Semana de la crítica en el último Cannes y Cristal al mejor largo en el festival de Annecy, 'J'ai perdu mon corps', primer largo del animador Jérémy Clapin, sigue las peripecias por París de una mano mutilada que busca su cuerpo de origen: el de Naoufel, joven originario del norte de África que está aprendiendo a ser carpintero solo para estar cerca de la mujer que le fascina. Martes 8, Tramuntana, 8.30 h. Miércoles 9, Auditori, 18.45 h. Jueves 10, Retiro, 12.15 h.

'Bacurau': El juego más peligroso

Tras seducir a la crítica internacional con 'Doña Clara', el brasileño Kleber Mendonça Filho cofirma con Juliano Dornelles esta mezcla de cine social y ganchos de thriller. En un futuro cercano, el pequeño pueblo de Bacurau llora la muerte de su nonageria matriarca. Poco después, empiezan a pasar cosas extrañas: el pueblo ya no está en los mapas ni se puede localizar con GPS; es nuevo coto de caza para turistas ávidos de sangre. Premio del Jurado en el festival de Cannes. Martes 8, Auditori, 10.15 y 22.45 h.

'A touch of zen': Tres horas en el cielo

Difícil destacar solo una entre las cuatro maravillas de King Hu –el perfeccionista maestro chino del cine de artes marciales– que podrán verse en Sitges, casi todas en las restauraciones digitales en 4K del Taipei Film Archive y el prestigioso laboratorio L'Immagine Ritrovata. Nos quedaremos con 'A touch of zen', una obra maestra que redefinió el género wuxia e inspiró a grandes como Tsui Hark, John Woo y Ang Lee. Tres horas en el cielo. Martes 8, Prado, 10.30 h.

'Swallow': Una compulsión peligrosa

Carlo Mirabella-Davis debutó en el largo (documental) como coautor de 'The Swell Season', mirada íntima al oscarizado dúo musical y sus fricciones sentimentales tras el salto a la fama. En su primera película de ficción se sirve, otra vez, de una óptica intimista para relatar el descenso a los infiernos de una mujer embarazada (Haley Bennett) que empieza a comer objetos peligrosos de forma compulsiva. Miércoles 9, Tramuntana, 20.45 h. Jueves 10, Auditori, 16.30 h. Viernes 11, Retiro, 12.45 h.

'Les particules': Un 'Donnie Darko' francosuizo

El debut en el largo de Blaise Harrison parece algo así como un 'Donnie Darko' francosuizo. Lo que parece otra película adolescente se vuelve otra cosa, fantacientífica y metafísica, cuando el protagonista, P.A. (Thomas Daloz), empieza a percibir extraños fenómenos que podrían estar ligados a la maquinaria del LHC, el colisionador de partículas subatómicas. Posiblemente, toda una experiencia revientamentes. Miércoles 9, Tramuntana, 22.45 h. Jueves 10, Auditori, 12.15 h. Viernes 11, Prado, 8.30 h.

'Le Daim': Irrefrenable Dupieux

De Quentin Dupieux solo cabe esperar lo inesperado. Y tras su particular 'The warriors' ('Steak'), una historia de neumático asesino ('Rubber') o algún delirio policial ('Au poste!'), ahora nos sirve el descenso a los infiernos de un tipo (Jean Dujardin) en intrigante conversación con€ su chaqueta de piel de ciervo, a la que une una misión vital que piensa documentar con ayuda de una camarera adepta del montaje (Adèle Haenel). Jueves 10, Auditori, 10.30 y 18.15 h. Viernes 11, Retiro, 22.45 h.

'The wild goose lake': Cine negro colorista

Cinco años después de la celebrada 'Black coal', el cineasta chino Diao Yi'nan regresa con un prometedor ejercicio de noir colorista. La película se desarrolla en una parte de China que no suele verse mucho: el subsuelo criminal urbano, donde un paraguas, a veces, puede ser el mejor arma. Tarantino no se la perdió en Cannes y, según parece, la aplaudió rabiosamente. Jueves 10, Auditori, 14.15 h. Sábado 12, Retiro, 20.30 h.

'Color out of space': Lovecraft, Stanley y Cage

A nadie le amarga un poco de horror cósmico lovecraftiano. Pero es que, además, esta adaptación de 'El color que cayó del cielo' supone el esperado regreso al largo del director de culto Richard Stanley, más de medio siglo después de 'El demonio del desierto'. Vuelve bien acompañado: el protagonista es Nicolas Cage. Nada será normal en esta película. Viernes 11, Auditori, 10.15 y 22.45 h. Sábado 12, Retiro, 22.45 h.

'Braid': Llega una autora libre y salvaje

Donde una joven heredera con agorafobia y algo de sociopatía recibe en su mansión a dos amigas de infancia y las tres se entregan a un juego en el que se puede ganar, y hay que intentarlo, pero también se puede palmar. La ricachona es Madeline Brewer, más conocida como la Janine de 'El cuento de la criada'. Con 'Braid', dicen algunas buenas fuentes, llega una autora libre y salvaje: Mitzi Peirone. Viernes 11, Prado, 1.00 h. Sábado 12, Tramuntana, 8.15 h.

'El camino': Qué fue de Jesse Pinkman

Precuelas, secuelas, reinicios€ Se supone que todo eso es una lacra y que creadores y productores deberían perseguir lo original. Las secuelas de series queridas en forma de largo deberían estar prohibidas. Y sin embargo, hay que confiar en esta sobre el destino de Jesse Pinkman después de 'Breaking bad'; al fin y al cabo, cuando Vince Gilligan nos quiso contar el pasado de Saul Goodman, entregó la magistral 'Better call Saul'. Aaron Paul apadrinará la sesión vespertina. Sábado 12, Auditori, 8.30 y 17.15 h.

'Hail Satan?': Culto a la libertad

El Templo Satánico es, a la vez, una curiosa religión y un grupo activista que promueve la libertad social y religiosa. La documentalista Penny Lane explora su historia en una película, al parecer, tan informativa como divertida; todo lo que hace y dice el fundador Lucien Graves merece aplauso. 'Hail Satan?' se proyecta en programa doble con 'An American Satan', documental de Aram Garriga sobre la Iglesia de Satán, un poco un precedente (menos activista) del Templo Satánico. Viernes 5, Prado, 19.15 h.

'Jesus shows you the way to the highway': Delirante cine político

Como diría el Stefon de Bill Hader en 'Saturday night live', la nueva película de Miguel Llansó "lo tiene todo": un superordenador llamado Psychobook, un virus informático llamado Unión Soviética, insectos gigantes, rostros flamígeros de Stalin€ Es "cine político", según contó Llansó, destinado a "denunciar los poderes en las sombras, las mafias, la corrupción". Es parte, claro, de Noves Visions, aunque igual hasta habría que crear sección aparte para ella. Jueves 10, Tramuntana, 14.45 h. Viernes 11, Prado, 23.00 h.

'La posesión': El gran hito de Neill (y Zulawski)

Cuando el festival de Sitges consultó a Sam Neill qué película suya podían recuperar, el actor apostó, lógicamente, por 'La posesión', el inmortal filme de terror que rodó a las órdenes de Zulawski a principios de los ochenta. Neill encarna a Mark, al que esperan malas noticias al volver al Berlín Oeste tras un viaje de negocios: su mujer Anna (Isabelle Adjani) quiere dejarle por otro hombre. Esto es solo el principio del infierno. Sábado 12, Prado, 10.30 h.

'Weathering with you': Después de 'Your name'

El director del fenómeno del anime 'Your name', Makoto Shinkai, regresa con otra fantasía romántica, esta vez sobre una chica con el poder de cambiar la meteorología. La asociación de productores cinematográficos de Japón la ha elegido como candidata nacional a los Oscar; desde 'La princesa Mononoke', de Hayao Miyazaki, hace veintiún años, ninguna cinta animada recibía ese privilegio. Sábado 12, Auditori, 14.45, y Prado, 20.30 h.