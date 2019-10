Cristina Ramos cantará en la capital de La Gomera

La cantante canaria Cristina Ramos actuará por primera vez el domingo 6 de octubre, a las 21.00 horas, en el parque de la Torre del Conde en San Sebastián de La Gomera, evento organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera con la colaboración de Fred Olsen Express. La entrada será gratuita.

La artista vendrá acompañada por su banda al completo y en el que estarán incluidas, entre otras, algunas de sus actuaciones más famosas.

Se trata de un espectáculo en el que los asistentes no quedarán indiferentes ante el despliegue de la cantante isleña, quien ha alcanzado la popularidad gracias a su participación en varios talent show en los que ha destacado por su mezcla de estilos rock y clásico y por su imagen explosiva que la convierten en una de las figuras más impactantes del panorama musical actual.

En Rock Talent, Cristina subirá al escenario a mostrar su potente directo, que será un auténtico recital de clásicos de todos los tiempos acompañada de un imponente aparato audiovisual con el único propósito de "ponernos los pelos de punta", aseguran los promotores del concierto.

La artista canaria actúa el próximo domingo, 6 de octubre, en el parque de la Torre del Conde

Cabe recordar que Cristina Ramos ha triunfado en medio mundo de la mano de Got Talent. Después de conseguir ganar en España con este formato, probó suerte en la versión americana, en donde llegó hasta la final.

Además, fue llamada por el juez Simon Cowell para participar en diferentes versiones del formato reuniendo a los mejores artistas del globo. Todo ello sin contar con que ganó La voz México. Este mismo año consiguió llegar hasta la final de World's Got Talent, en China. Actualmente, se encuentra participando en Britain's Got Talent: The Champions.