Ana Guerra: "Lo fácil es criticar formatos como OT cuando no tienes el éxito que desearías"

Cada día, más de un millón y medio de personas escucha una canción de Ana Guerra. Solo su single con Aitana, Lo Malo, acumula 82 millones de reproducciones. Todo tras su paso por Operación Triunfo en 2017. Antes de entrar en la Academia, esta tinerfeña de 25 años tenía "una vida normal". Ahora, solo en el tiempo que dura esta entrevista, la paran varias veces por la calle. Dice que nadie se acostumbra al trajín de la fama, por eso lo que más echa de menos es dormir.

Las letras de sus canciones la han convertido en un icono feminista. ¿Ha sido por voluntad propia o surgió de manera espontánea?

No es que tú digas quiero hacer una canción feminista . Pero tú tienes cierta conciencia social y ciertos temas que quieres tratar, que vienen de experiencias que has tenido o de gente que te ha contado cosas. Trato de utilizar el altavoz que yo tengo para lanzar un mensaje positivo al mundo. La denominación de icono feminista se me queda un poco grande. Hay iconos mucho más importantes que yo, que solo pongo mi granito de arena.

¿Cómo era un día en la vida de Ana Guerra antes de ser famosa?

Muy normal. Me levantaba, iba a trabajar, vendía perfumes. Disfrutaba mucho de mi trabajo. Las tardes las dedicaba a mi casa o a mis amigos o a hacer algo en casa. Esa era mi vida, lo normal.

¿Echa algo de menos?

¿Lo que más? Pues dormir.

Ahora su vida es frenética, un día en El Hormiguero, al siguente de concierto... ¿Ya se ha acostumbrado a la fama?

A eso nadie se acostumbra. Tampoco me considero... La verdad es que no me gusta esa palabra, famosa. Es algo a lo que no te puedes acostumbrar.

¿Cómo vive la exposición pública?

Tras salir de Operación Triunfo, cuando la gente se me acercaba pensaba que me iba a pedir la hora, la dirección de una calle o fuego. Lo último que me imaginaba era la pregunta de si yo era Ana Guerra de verdad.

¿Maneja sus redes sociales?

Todas. Y es algo que me agobia un poco a veces. Tienes que estar pendiente de regramear (dar difusión a un contenido en Instagram) una entrevista, subir un post, porque hay que subir contenido. Además de ser natural en las redes sociales, dar like a los comentarios de quien se despierta para darte los buenos días. De momento lo llevo yo.

Le voy a leer unos titulares: "Ana Guerra (OT) se lo quita todo", "El posado más sexy de Ana Guerra"... ¿Qué le parecen?

Bueno, no me has leído el mejor: Violan a Ana Guerra en Barcelona. Me lo mandó mi compañero Juan Antonio de OT. Si le das click no tiene nada que ver el contenido, pero una vez te has metido les da igual si te lees la noticia.

¿No lo denunció?

A mí me encantaría, pero sería darle una visibilidad al medio que no se merece.

¿Toca algún instrumento?

Sí, varios. Hice ocho años de flauta travesera en el Conservatorio, además toco algo la guitarra y el piano, un poco el saxofón, aunque no mucho.

¿La guitarra y el piano los usa para componer?

Sí, pero como siempre trabajo con grandes productores y compositores, ellos se encargan de crear algo conmigo allí. Yo agradezco haber aprendido música porque puede hablar otro lenguaje con la gente con la que trabajas. Componemos todos de todo y si algo no me gusta puedo decir que por qué no cambiamos un acorde u otro. Y con la letra es igual.

¿Cómo ve los programas como 'Operación Triunfo'?

Yo los veo muy bien. A mí me ha ayudado muchísimo. Entré en el programa sin saber qué funcionaría o no funcionaría; aunque yo en lo que pensaba es que no tenía dinero para pagarme un máster con el nivel de profesores que teníamos allí.

Hay quien en el mundo de la música, critica los formatos...

¿Sabes lo que pienso? Yo creo que lo que tenga que pasar, pasará. Si estás de quedarte en la industria, trabajas y sabes conectar, te quedarás. Si no tienes el éxito que desearías lo fácil es culpar a que ha salido un formato nuevo como OT. De repente sale un artista como Don Patricio, por ejemplo, que sin salir en la tele sube una canción a Spotify, se hace viral y es número uno a nivel mundial, y se lo merece. La música siempre está renovándose, justificarse así no me parece justo.

¿Está trabajando en algo nuevo ahora mismo o está liadísima con la gira?

Estoy trabajando en música nueva, sale el remix de El Viajero en mis plataformas digitales, sigo de promo con Sayonara y arranco la gira el día 28 de septiembre con Cepeda. Corriendo de un lugar a otro para llegar a todo. Pero nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Yo llegué ayer a este mundo, pero he descubierto que se pasan muchas horas sin dormir y noches en vela. Desde que empecé en esto mi cabeza es una radio que no para.

¿Dónde es el sitio más inesperado en el que se ha encontrado con la canción 'Lo Malo'?

Igual en una cafetería en Sudamérica, aunque supongo que no vale, porque pedimos que la pusieran. Hace nada me mandaron un vídeo de una chica que entraba en un supermercado en Argentina y estaba sonando Sayonara; esas cosas son las que me hacen más ilusión.